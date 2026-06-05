Metallica się nie zatrzymuje! Zespół pobił kolejny rekord w tym roku

9 maja 2026 roku Metallica rozpoczęła tegoroczną odsłonę europejskiej trasy pod szyldem M72. Koncerty amerykańskiego kwartetu odbywają się w formule 360 stopni, co oznacza, że scena znajduje się na środku płyty. Dzięki takiemu rozwiązaniu, jeszcze więcej osób może podziwiać Metallikę na żywo, bo nie ma tradycyjnego, wielkiego "tyłu sceny", który wyłącza pewną część trybun. Taki układ pozwala na maksymalne wykorzystanie przestrzeni. Nic więc dziwnego, że grupa bije w tym roku kolejne rekordy frekwencyjne.

Na Stadionie Olimpijskim w Atenach zjawiło się aż 90 tys. fanów, tak samo było na Stadionie Śląskim w Chorzowie (muzycy przebili wynik Dawida Podsiadły). Publiczność dopisała także w Bukareszcie, Frankfurcie oraz Berlinie. We włoskiej Bolonii padł natomiast szósty rekord Metalliki w 2026.

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Koncert odbył się 3 czerwca na Stadio Renato Dall'Ara. Muzycy Metalliki po raz pierwszy zagrali w tym miejscu, choć nie był to pierwszy występ zespołu w Bolonii.

Grupa opublikowała w sieci zdjęcie morza ludzkich głów wypełniających stadion, na którym na co dzień gra klub Bologna FC, i podziękowała fanom.

Mając na koncie już pięć rekordowych frekwencji na tym etapie trasy #M72, włoski oddział #MetallicaFamily doskonale wiedział, o co toczy się gra… i zdecydowanie stanął na wysokości zadania! Ponad 47 tys. z Was po brzegi wypełniło piękny Stadio Renato Dall'Ara, ustanawiając kolejny rekord frekwencji. Wielkie dzięki, że uczyniliście #M72Bologna nocą, której nigdy nie zapomnimy! – możemy przeczytać w poście zespołu, który został udostępniony w mediach społecznościowych.

Szczęśliwcy, którzy dostali się na ten koncert, usłyszeli 16-utworowy set, który rozpoczął się od Creeping Death, a zakończył nieśmiertelnym Enter Sandman. Tradycyjnie nie zabrakło też lokalnego akcentu – gitarzysta Kirk Hammett i basista Robert Trujillo wykonali utwór Ken il Guerriero z repertuaru zespołu Spectra, co – rzecz jasna – wywołało ekstazę wśród publiczności.

Oto ciekawostki o albumie Load od Metalliki: