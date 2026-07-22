Oto najlepsze utwory Judas Priest według użytkowników Rate Your Music. Tak prezentuje się TOP10

Oto zespół, bez którego historia muzyki metalowej z pewnością potoczyłaby się zupełnie inaczej. Przez ponad pół wieku brytyjska formacja Judas Priest nie tylko współtworzyła fundamenty tego gatunku, ale także definiowała go na nowo.

Grupa cały czas działa na rynku dość prężnie. I co najistotniejsze: nie zwalnia. W 2024 na rynku ukazał się ich dziewiętnasty studyjny album zatytułowany Invincible Shield. Jakiś czas temu muzycy zapowiedzieli, że materiał na kolejny krążek właśnie się tworzy.

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Dyskografia Judas Priest, bez dwóch zdań, jest imponująca. Na przestrzeni lat grupa wypuściła w świat mnóstwo utworów, które zyskały status legendarnych. Dlatego też wyłonienie tych absolutnie najważniejszych hymnów bywa dla każdego fana zadaniem piekielnie trudnym.

Z pomocą przyszli więc użytkownicy popularnego portalu Rate Your Music. Zawartość RYM to prawdziwa kopalnia wiedzy dla każdego melomana. Przypomnijmy, że na tej platformie można oceniać albumy i utwory w skali 1-5 (z połówkami). Czas więc sprawdzić, jak ta społeczność oceniła poszczególne kompozycje z dorobku Judas Priest.

Zanim przejdziemy do czołowej dziesiątki, zaprezentujemy miejsca 20-11. Oto one:

20. The Hellion (1982)

19. Hell Bent for Leather (1978)

18. All Guns Blazing (1990)

17. One Shot at Glory (1990)

16. Between the Hammer & the Anvil (1990)

15. Sinner (1977)

14. Screaming for Vengeance (1982)

13. A Touch of Evil (1990)

12. You've Got Another Thing Comin' (1982)

11. Exciter (1978)

A jakie kompozycje Judad Priest znalazły się w czołowej dziesiątce? Tego dowiecie się z galerii umieszczonej na samej górze niniejszego artykułu.

Poniżej natomiast przypominamy ciekawostki o albumie Painkiller: