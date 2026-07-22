Serj Tankian TEŻ daje szansę na powrót do Europy?! Wokalista System of a Down zamieścił wymowny wpis

Ubiegłoroczne ogłoszenie przez zespół System of a Down trasy koncertowej po Europie było sporym zaskoczeniem dla fanów i fanek i powodem do ogromnej radości. Grupa po raz ostatni grała na terenie Starego Kontynentu w 2017 roku, a więc niemal dekadę temu, a planowany powrót po zaledwie trzech latach uniemożliwiła pandemia COVID-19.

Wieści były o tyle ekscytujące, że w ostatnich latach sporo mówiło się o niezbyt dobrej atmosferze w obozie System of a Down. To John Dolmayan jako pierwszy otwarcie publicznie stwierdził, że Serj Tankian de facto nie chce już być częścią grupy, w związku z czym powinien ją opuścić. Muzyk zaś nie ukrywał, że zdaje sobie sprawę z tego, że jego postawa blokuje działania formacji i namawiał ją wręcz do połączenia sił z innym wokalistą. Do tego na szczęście nie doszło, formacja dotarła do Europy, gdzie tłumie przywiali ją stęsknieni fani - również tu w Polsce, na aż dwóch koncertach, które miały miejsce w sobotę i niedzielę 18 i 19 lipca.

Polscy fani zaśpiewali "Happy Birthday" dla Darona Malakiana z System of a Down!

Zaskakujący wpis Serja Tankiana wzbudził emocje wśród fanów!

Trasa już się zakończyła, a muzycy wrzucają na swoje prywatne konta w mediach społecznościowych wpisy, podsumowujące ostatnie tygodnie. Sporym echem odbiły się słowa Shavo Odadjiana, który zdaje się między zdaniami dał fanom i fankom nadzieję na możliwy powrót SOAD na scenę - w domyśle także do Europy.

ZOBACZ TAKŻE: Shavo Odadjian podsumował trasę System of a Down. Słowa basisty zwróciły uwagę fanów!

Teraz równie wymownie brzmi to, co napisał pod serią zdjęć, dokumentującą koncerty w Warszawie... Serj Tankian! Wokalista wprost podziękował właśnie polskim fanom i fankom za tak pełne miłości i emocji pożegnanie i zakończenie trasy. Uwagę zwracają jednak ostatnie słowa wpisu. Wokalista napisał także: "Wszystkim, których spotkaliśmy na naszej drodze między Unią Europejską a Wielką Brytanią, dziękujemy. Do następnego razu…".

To właśnie ten zwrot "do następnego razu" tak bardzo zwrócił uwagę fanów i fanek. Czyżby grupa nie miała w planach zniknięcia z koncertowego świata na kolejne kilka lat? Obyśmy przekonali się o tym jak najszybciej!

Serj Tankian - 5 najlepszych solowych kompozycji muzyka. Jego kariera nie kończy się na System of a Down: