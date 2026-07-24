Scorpions zagrają w Łodzi. Sprawdź najważniejsze informacje o koncercie legendarnej grupy

Scorpions to jeden z najważniejszych zespołów w historii hard rocka. Grupa powstała już w 1965 roku w Hanowerze w Niemczech z inicjatywy gitarzysty Rudolfa Schenkera. Pierwsze lata działalności to formułowanie się składu - i liczne zmiany, zachodzące w tym obszarze - i skupienie się na koncertowaniu. Debiutancka płyta formacji to Lonesome Crow z 1972 roku, nie ona jednak, a dopiero wydana pięć lat później Lovedrive zapewniła jej powszechną rozpoznawalność i komercyjny sukces.

Dziś Scorpions to prawdziwa ikona muzyki, na inspirację którą powołują się m.in. Dave Mustaine z Megadeth, Kirk Hammett z Metalliki, członkowie Def Leppard czy Mötley Crüe. Choć niemiecki zespół już kilka razy ogłaszał, że szykuje się do zejścia ze sceny i zapowiadał pożegnalne trasy koncertowe, to na ten moment nic nie wskazuje na to, aby rzeczywiście myślał on o emeryturze.

Najsłynniejsze antywojenne protest songi / Eska Rock

Scorpions ponownie w Polsce! Sprawdź najważniejsze informacje o koncercie w Łodzi

Scorpions należy do grona tych zespołów, które wyjątkowo chętnie organizują koncerty w Polsce. Na ten moment formacja zagrała nad Wisłą aż 23 (!) razy, z czego w przeciągu ostatnich czterech lat sześć razy, a za chwilę do tej listy dołączą kolejne dwa pokazy!

Już pod koniec ubiegłego roku stało się jasne, że formacja wróci do polskiej publiczności również w 2026 roku. Pierwszy koncert odbył się 23 lipca w Gliwicach w tamtejszej PreZero Arenie. Przed nami jeszcze drugi występ niemieckiej formacji, 25 lipca w łódzkiej Atlas Arenie.

Jak przekazał organizator dla łódzkiego koncertu obowiązuje dość ogólny, harmonogram godzinowy. Przedstawia się on następująco:

18:15 - wejście do hal

20:00 - początek koncertów

Uwaga! Godziny orientacyjne (ostateczne decyzje, co do momentu wyjścia na scenę, podejmuje management zespołu).

Na koncercie w Łodzi nie zabraknie stanowiska z merchem. Co ważne, w dniu koncertu Scorpions w Łodzi będzie się odbywała inna duża impreza, w związku z czym ruch drogowy będzie bardziej wzmożony, niż zazwyczaj. Warto więc zaplanować swoją podróż z odpowiednim wyprzedzeniem.

Najlepsze albumy Scorpions. Z tymi krążkami warto zapoznać się w pierwszej kolejności: