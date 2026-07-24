Jonathan Davis, wokalista formacji Korn, poślubił Brittany Parisi. Ślub odbył się w renesansowym stylu

Jonathan Davis, znany na całym świecie frontman formacji Korn, zmienił swój stan cywilny. Jak donosi portal People, 55-latek na początku lipca stanął przed ołtarzem z Brittany Parisi, projektantką biżuterii i influencerką. Sakramentalne "tak" wybrzmiało w urokliwych murach świątyni The Neighborhood Church, zlokalizowanej w kalifornijskim Palos Verdes Estates. W uroczystości uczestniczyło ok. 80 zaproszonych gości, wśród których znaleźli się również muzycy Korna, gitarzyści James "Munky" Shaffer i Brian "Head" Welch, basista Ra Diaz oraz perkusista Ray Luzier.

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Wybór baśniowego motywu przewodniego imprezy miał dla zakochanych szczególne znaczenie. Rok wcześniej wokalista poprosił ukochaną o rękę podczas wycieczki do Florencji, a zaręczyny odbyły się tuż przed słynnym obrazem Sandra Botticellego Narodziny Wenus, wiszącym w tamtejszej galerii Uffizi. Właśnie z tego powodu para zdecydowała się przenieść klimat włoskiego renesansu bezpośrednio na zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych.

– Nasz ślub był niczym absolutna bajka. Nigdy tego nie zapomnimy – wyznali świeżo upieczeni małżonkowie w wywiadzie udzielonym magazynowi People.

Panna młoda wkroczyła w stronę ołtarza przy akompaniamencie Kanonu D-dur Pachelbela oraz Marszu Weselnego Wagnera, które wykonał dla zgromadzonych kwartet smyczkowy. Z kolei nadejście 55-letniego artysty obwieściły dźwięki dud, co stanowiło jasne nawiązanie do jego szkockich korzeni. Warto odnotować, że sam frontman grupy Korn także biegle gra na tym instrumencie.

Główni bohaterowie wydarzenia zadbali o wyszukane kreacje na ten szczególny dzień. Brittany Parisi założyła unikalną, jedwabną suknię ślubną, którą zaprojektował na specjalne zamówienie Ashton Michael. Pan młody zaprezentował się z kolei w eleganckim garniturze ozdobionym wzorem klasycznej szkockiej kraty.

Jonathan Davis pochwalił się radosną nowiną w swoich mediach społecznościowych, publikując serię zdjęć. – Za resztę naszego wspólnego życia. Mam ogromne szczęście, że Cię mam – napisał na swoim profilu na Instagramie.

Po oficjalnej ceremonii na zebranych czekał szereg imponujących niespodzianek, w tym między innymi pokaz podniebnych napisów tworzonych nad Oceanem Spokojnym podczas malowniczego zachodu słońca. Zakochani uroczyście otworzyli parkiet, wykonując swój pierwszy taniec do piosenki Young and Beautiful z repertuaru Lany Del Rey.

O podniebienia uczestników weselnej imprezy zadbał natomiast ceniony szef kuchni Celestino Drago, który skomponował na tę okazję pięciodaniowe menu.

Przypomnijmy, że lider amerykańskiej formacji ma za sobą dwa małżeństwa. W 1996 roku związał się z miłością ze szkolnych lat, Renee Perez, z którą rok wcześniej powitał na świecie syna Nathana, jednak małżeństwo przetrwało zaledwie cztery lata. Z kolei w 2004 roku muzyk ożenił się z Deven Davis, z którą doczekał się dwóch synów: Pirate'a oraz Zeppelina. Jesienią 2016 roku artysta złożył pozew rozwodowy, a niespełna dwa lata później 39-letnia kobieta zmarła wskutek zażycia zabójczej mieszanki heroiny oraz leków na receptę.

Oto ciekawostki o debiutanckim albumie Korna: