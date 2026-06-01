Polak pomaga Metallice wybierać polskie piosenki. Tomasz Włodarczyk zdradza kulisy współpracy

Już kilka lat temu Metallica włączyła do swoich występów na żywo specjalny punkt programu, w którym gitarzysta i basista wykonują klasyk z kraju gospodarza. Dzięki temu polska publiczność mogła usłyszeć już cztery kultowe kompozycje z naszego podwórka. Na przestrzeni lat artyści zagrali: „Wehikuł Czasu” zespołu Dżem, „Sen o Warszawie” Czesława Niemena oraz „Kocham Cię, kochanie moje” grupy Maanam. W maju bieżącego roku na Stadionie Śląskim w Chorzowie wybrzmiał natomiast przebój „Chcemy być sobą” z repertuaru Perfectu.

Muzycy nie decydują samodzielnie o wyborze polskich klasyków. Z pomocą przychodzi im Tomasz Włodarczyk, który od ponad dwudziestu lat mieszka w San Francisco. Polak utrzymuje bliskie relacje z Robertem Trujillo, basistą Metalliki, który na całym świecie śpiewa covery w lokalnych językach. Proces przygotowania takiego występu wymaga od obu panów odpowiedniego zaplanowania i ścisłej współpracy.

Metallica zagrała klasyk Perfectu w Chorzowie

Tomasz Włodarczyk o kulisach współpracy z Robertem Trujillo z Metalliki

Szczegóły tej niecodziennej relacji Tomasz Włodarczyk przedstawił podczas rozmowy z portalem Gazeta.pl. Mężczyzna opisał początki swojej znajomości z amerykańskim muzykiem oraz przypomniał pamiętne wykonanie utworu „Sen o Warszawie”. Jak zaznaczył, członkowie legendarnego zespołu do dzisiaj z ogromnym sentymentem wspominają tamto wydarzenie. W wywiadzie dokładnie wyjaśniono również, jak przebiega selekcja konkretnej piosenki, która ma ostatecznie zabrzmieć przed tysiącami fanów.

Wybór odpowiedniego repertuaru zależy od kilku kluczowych czynników, o których wspomniał Włodarczyk. Po pierwsze, utwór musi dawać się łatwo zagrać wyłącznie na gitarze i basie, a jednocześnie powinien być na tyle popularny, aby błyskawicznie poderwać całą publiczność. Równie ważny pozostaje stosunkowo prosty tekst, co pozwala na stworzenie zrozumiałej, fonetycznej transkrypcji dla śpiewającego Roberta Trujillo. Przyjaciel amerykańskiego artysty opisał, jak wyglądała praca nad ostatnim polskim coverem.

Usiadłem sobie na tym promie przy stoliczku, przesłuchałem piosenkę i zacząłem rozpisywać polskie słowa. Składałem je z podobnie brzmiących do naszych dźwięków angielskich zwrotów. Ale takich, które łatwo byłoby wymówić Robertowi. To była baza, na której potem wspólnie pracowaliśmy - Tomasz Włodarczyk dla Gazeta.pl.

Zespół rozpoczyna przygotowania do tego niezwykle wyczekiwanego przez fanów momentu koncertu już na wiele miesięcy przed rozpoczęciem całej trasy. W przypadku majowego koncertu w Chorzowie basista Metalliki nawiązał kontakt z polskim kolegą z dużym wyprzedzeniem, a pierwsze wspólne próby odbyły się już w lutym. Taka organizacja gwarantuje odpowiednie opanowanie materiału przed występem.

Decyzja o zagraniu w słynnym „Kotle Czarownic” jednego z największych hitów grupy Perfect nie należała do najłatwiejszych. Tomasz Włodarczyk przyznał, że tym razem stanął przed sporym wyzwaniem, ponieważ chciał dobrać utwór, który od pierwszych dźwięków wywoła entuzjazm fanów i będzie niósł ważne przesłanie w warstwie tekstowej. Ostatecznie postawił na piosenkę „Chcemy być sobą”, uzasadniając w wywiadzie, że „To międzypokoleniowa piosenka, która dodawała ducha wszystkim już od 1981 roku”. Podczas samego występu muzyk zaśpiewał pierwszą zwrotkę oraz refren, a następnie ponownie wykonał początkowy fragment tekstu.

Co niezwykle interesujące, Robert Trujillo przez pewien czas myślał, że na śląskim stadionie wykona zupełnie inny wielki przebój Perfectu, czyli „Nie płacz Ewka”. Kiedy jednak emocje po koncercie opadły, zadowolony z ostatecznego efektu artysta wysłał do swojego polskiego przyjaciela wiadomość, potwierdzając, że całe show przebiegło dokładnie tak, jak to zaplanowano.