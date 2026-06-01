Kto naprawdę jest pionierem heavy metalu? Tak wskazuje Eric Clapton

Zdaje się, że imię i nazwisko Erica Claptona będzie bardzo dobrze znane wszystkim tym, którym gitarowe brzmienie jest szczególnie bliskie. Urodzony 30 marca 1945 roku wychowywał się w przeświadczeniu, że... jego babcia jest jego mamą, a rodzicielka - siostrą! Cała ta sytuacja wynika z faktu, że Patricia Molly Clapton urodziła synka w wieku zaledwie 16 lat. Prawda w końcu wyszła na jaw, mały Eric związany już z dziadkami, nie zdecydował się wyprowadzić ze swoją biologiczną mamą do Niemiec - stamtąd jednak otrzymał swoją pierwszą w życiu gitarę - prezent na trzynaste urodziny. Wiosło miało jednak stalowe struny, przez co trudno się na nim grało, w efekcie czego Eric szybko stracił zainteresowanie instrumentem. Do ręki wziął go ponownie dwa lata później - i można stwierdzić, że już nigdy gitary z nie wypuścił.

Zaczął grać, zainspirowany głównie muzyką bluesową. Choć podjął studia artystyczne w Kingston College of Art, to w końcu został z nich wydalony - za zbyt mocne zajmowanie się właśnie muzyką na rzecz innych dziedzin sztuki. To był znak, by na dobre poświęcić się graniu, ponieważ, choć był młody, to już prezentował niezwykle zaawansowane umiejętności. Przełomem w karierze Erica Claptona stał się rok 1963, kiedy to dołączył on do zespołu The Yardbirds. To w nim zyskał rozpoznawalność i uznanie.

Eric Clapton otwarcie o historii heavy metalu

Formację Clapton opuścił w 1965 roku, kolejno dołączył do John Mayall & the Bluesbreakers, w końcu zaczął stawiać na własne projekty. W 1966 roku muzyk został częścią grupy Cream, kolejno powstało Blind Faith, Derek and the Dominos, aż w końcu przyszedł czas na działalność solową. Choć kariera Claptona naznaczona jest problemami osobistymi: burzliwe relacje, romanse, używki, śmierć synka, to jego ogromny, niezaprzeczalny talent sprawił, że dziś znany jest jako ikona blues rocka, mistrz gitary, jedyny w swoim rodzaju "Slowhand".

Uznawany za jednego z pionierów bluesowego stylu gry, w wywiadzie z początków lat 90. Clapton wypowiedział się na temat... heavy metalu, z którym raczej nie jest stricte kojarzony - a może nie słusznie? W krótkim fragmencie rozmowy z 1991 roku gitarzysta daje wyraz temu, że nie zgadza się ze stwierdzeniem, jakoby to grupę Black Sabbath powinno uważać się za pionierów heavy metalu. Zdaniem gitarzysty tytuł ten należy się zespołowi, którego miał okazję być częścią, a dokładniej to Cream! Clapton dodaje, że za pierwszą oficjalną grupę heavy metalową uznaje on Led Zeppelin, który na rynku zajął miejsce Cream po rozpadzie formacji.

Który projekt Erica Claptona nagrał ten utwór? Przekonaj się, czy znasz twórczość legendy gitary Pytanie 1 z 10 Która grupa nagrała "Evil Hearted You"? The Yardbirds The Dirty Mac Cream Następne pytanie