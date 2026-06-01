Mick Jagger nie może się doczekać trasy! "Mam nadzieję, że wydarzy się to tak szybko, jak to możliwe"

Panowie z The Rolling Stones nie kazali tym razem długo czekać swoim fanom i fankom na nowy studyjny album. Niecałe trzy lata po świetnie przyjętym i nagrodzonym statuetką Grammy za 'Najlepszy rockowy album' krążku Hackney Diamonds, światło dzienne ujrzy kolejny.

Premiera Foreign Tongues coraz bliżej! Wydawnictwo ukaże się uż 10 lipca, na ten moment poznaliśmy jeden promujący całość singiel, In the Stars. Wiadomo już, że na płytę trafi czternaście kompozycji, w tym dwa covery: You Know I‘m No Good, oryginalnie wykonywane przez zmarłą dekadę temu Amy Winehouse oraz Beautiful Delilah z repertuaru Chucka Berry'ego.

W czym tkwi sekret długowieczności The Rolling Stones? Ronnie Wood zabrał głos!

Mick Jagger chce powrotu The Rolling Stones na scenę!

Przez lata swojej imponującej kariery Stonesi dali się poznać jako koncertowe potęgi, występy których cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Od lat już na występy grupy czekają mieszkańcy i mieszkanki Europy. Wydawało się, że do tych dojdzie jesienią 2024 roku, wiadomo jednak, że plany te zostały anulowane.

Czy zespół będzie koncertował po Starym Kontynencie przy okazji promocji nadchodzącego Foreign Tongues? Z pewnością chce tego Mick Jagger, wyraz czemu dał w audycji "Tracks of My Years" stacji BBC Radio 2. Wokalista zapytany o sceniczną przyszłość The Rolling Stones wprost powiedział, że nie może się doczekać powrotu do występowania. Jagger szybko zaznaczył jednak, że nie wydarzy się to z pewnością w tym roku, ma on jednak nadzieję, że nastąpi jak najszybciej.

Mick Jagger nie może się doczekać koncertowania, Ronnie Wood zaś szykuje się do występów u boku Faces. Taki obraz stanu rzeczy powoduje, że fani i fanki Stonesów spekulują, że to Keith Richards nie wyraża chęci do koncertowania. Gitarzysta, który skończy w grudniu tego roku 83 lata, nie ukrywa, że zmaga się z artretyzmem, który utrudnia mu grę.

