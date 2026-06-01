Pol'and'Rock Festival 2026 - oto zwycięscy eliminacji! Te zespoły zagrają na wydarzeniu!

Pol'and'Rock Festival to nie tylko największe gwiazdy na Dużej Scenie, ale przede wszystkim puls tętniący w każdym zakątku festiwalowego pola. Mała Scena od lat stanowi inkubator talentów i platformę dla zespołów, które mają w sobie to "coś" – energię, pasję i potencjał, by porwać tłumy. Tegoroczne Eliminacje do Pol'and'Rock po raz kolejny udowodniły, że polska scena rockowa i metalowa jest pełna świeżej krwi i oryginalnych pomysłów. Jury miało przed sobą nie lada wyzwanie, wybierając spośród wielu znakomitych kandydatów. Efekt ich pracy to zestawienie, które z pewnością zadowoli nawet najbardziej wybrednych fanów mocnych brzmień i alternatywnych gatunków.

Eliminacje Pol'and'Rock: Droga na Najpiękniejszy Festiwal Świata

Dla wielu młodych i obiecujących artystów Eliminacje do Pol'and'Rock to przepustka do spełnienia marzeń o występie na kultowej imprezie. 17. edycja tego konkursu po raz kolejny przyciągnęła setki zgłoszeń, z których wybrano siedmiu szczęśliwców. Występ na Małej Scenie Pol'and'Rock to nie tylko prestiż, ale także szansa na zaprezentowanie swojej twórczości przed dziesiątkami tysięcy fanów i zdobycie nowych słuchaczy. To właśnie tutaj, często bez barier gatunkowych, rodzą się nowe gwiazdy i utrwalają się więzi między muzykami a publicznością. Wybrane zespoły udowodniły, że zasługują na to wyjątkowe wyróżnienie, prezentując najwyższy poziom artystyczny i niezaprzeczalną charyzmę.

Fani Pol'and'Rock Festival, przygotujcie się na prawdziwą ucztę muzyczną! Jury 17. Eliminacji, po burzliwych obradach, wyłoniło siedem formacji, które zaprezentują swoje talenty na Małej Scenie podczas 32. edycji festiwalu. To właśnie te zespoły dostarczą niezapomnianych wrażeń i z pewnością zapiszą się w historii Najpiękniejszego Festiwalu Świata. Oto pełna lista laureatów, którzy pojawią się na deskach Małej Sceny:

ADHD

Atmosphere/Marcin Rozynek

Basia Giewont

Lej Mi Pół

Trackstone

Wiraszko

ZUTA

Każdy z tych wykonawców to gwarancja świeżości i oryginalności, które idealnie wpisują się w ducha Pol'and'Rock.

Pol'and'Rock Festival 2026: Gdzie i Kiedy Odbędzie Się Festiwal?

"Najpiękniejszy Festiwal Świata" ponownie otworzy swoje bramy dla "Najpiękniejszej Publiczności Świata" w dniach 30 lipca – 1 sierpnia 2026 roku. Tradycyjnie już, po raz kolejny, areną tych wyjątkowych wydarzeń będzie dawne lotnisko Czaplinek-Broczyno. To właśnie tam, w malowniczym otoczeniu, festiwalowicze spotkają się, aby wspólnie celebrować muzykę, wolność i braterstwo, tworząc niezapomnianą atmosferę.

Od Przystanku Woodstock do Pol'and'Rock: Idee Festiwalu

Pol'and'Rock Festival, znany wcześniej jako kultowy Przystanek Woodstock, kontynuuje swoją misję od 1995 roku. Jest to wydarzenie, które od samego początku czerpie inspirację z idei oryginalnego Woodstocku '69, pielęgnując fundamentalne wartości takie jak pokój, miłość i muzyka. Już po raz 32. festiwal stanie się przestrzenią wolności, braterstwa i rock'n'rolla (i nie tylko!), łącząc pokolenia fanów w niezapomnianej atmosferze i przypominając o sile wspólnego doświadczania sztuki.

