Chris Robinson usłyszał nowych bogów rocka i zadał pytanie, które było wyrokiem

Redakcja Eska ROCK
2026-06-01 9:05

Pojawił się na scenie lat 90. jak duch z zupełnie innej epoki i z miejsca pogardził nową rockową rewolucją. Lider The Black Crowes nie przyszedł jednak tylko po to, by grać starą muzykę. Rzucił publicznie oskarżenie, które do dziś brzmi jak bolesny wyrok na całym jego pokoleniu.

Chris Robinson

i

Autor: Tabercil/ CC BY-SA 3.0
Eska Rock_Lista najważniejszych brytyjskich zespołów rockowych w historii. Nie tylko Beatlesi i Stonesi

Był początek lat dziewięćdziesiątych, a oni brzmieli, jakby ktoś właśnie otworzył zakurzoną kapsułę czasu z roku 1972. W epoce flanelowych koszul, brudnych gitar i egzystencjalnego krzyku z Seattle, The Black Crowes pojawili się jak duchy minionej epoki. Mieli w sobie bezczelną nonszalancję The Rolling Stones, bluesową duszę Led Zeppelin i południowy luz The Allman Brothers Band. Na czele tej rockandrollowej krucjaty stał Chris Robinson – chudy, długowłosy frontman o głosie przesiąkniętym whisky i papierosowym dymem. Był kimś więcej niż wokalistą; był kapłanem religii, której bogowie nazywali się Jagger, Plant i Richards. I jak każdy gorliwy wyznawca, patrzył na otaczający go świat z mieszaniną pogardy i rozgoryczenia. Ta frustracja skraplała się w słowach, które rzucał w wywiadach, jakby chciał obudzić świat z letargu.

Ilu nowych gwiazdorów rocka pojawiło się, którzy mają w ogóle cokolwiek do powiedzenia? Tacy, o których chciałbyś wiedzieć, co myślą? Czy oni w ogóle myślą? Gdzie to wszystko zeszło na manowce?

To nie było pytanie retoryczne, a akt oskarżenia. Manifest człowieka, dla którego rock’n’roll nie był tylko zbiorem chwytliwych riffów, ale postawą, filozofią i sposobem na życie.

Polecany artykuł:

"Cała dekada lat 90. była dla nas jednym wielkim problemem psychicznym". Chris …

Czy rock’n’roll zgubił gdzieś swoją duszę?

Dla Robinsona i jego brata Richa, gitarzysty i współzałożyciela The Black Crowes, autentyczność była wszystkim. Wychowali się na płytach, które pachniały analogowym ciepłem, potem i ryzykiem. Słuchali artystów, którzy nie bali się być niebezpieczni, poetyccy, a czasem po prostu nieznośni. Gwiazda rocka w ich świecie była kimś na kształt wyroczni – postacią, której słowa ważyły tyle samo co grane przez nią nuty. Bunt nie był wizerunkowym zabiegiem, a treść nie była dodatkiem do chwytliwej melodii. To był fundament. Dlatego, gdy patrzył na scenę muzyczną lat 90. i późniejszych, widział głównie wydmuszki. Artystów skrojonych pod format MTV, produkty marketingowe opakowane w skórę i dżins, którzy odgrywali swoje role, ale nie mieli za nimi nic do ukrycia. Bo, jak sugerował, niczego tam nie było.

Jego frustracja brała się z przekonania, że zerwano święty pakt między artystą a publicznością. Pakt, który zakładał, że muzyka ma nie tylko bawić, ale też prowokować, zmuszać do myślenia, a czasem nawet ranić. The Black Crowes próbowali ten pakt podtrzymać przy życiu. Ich koncerty były chaotycznymi, improwizowanymi misteriami, a płyty – hołdem dla czasów, gdy album był spójną opowieścią, a nie zbiorem potencjalnych singli. Grali tak, jakby grunge nigdy się nie wydarzył, a punk rock był tylko chwilową anomalią w historii muzyki. Byli strażnikami starego porządku w świecie, który dawno znalazł sobie nowych bogów.

Polecany artykuł:

The Black Crowes - muzycy zespołu rozprawili się na scenie z natarczywym fanem.…

Chris Robinson: kaznodzieja rocka z papierosem w zębach

Trzeba przyznać, że Chris Robinson nigdy nie grzeszył skromnością. Od samego początku kreował się na ostatniego prawdziwego frontmana, spadkobiercę rockandrollowej arystokracji. Jego sceniczna persona była esencją tego, co w latach 70. definiowało ikonę rocka: był arogancki, charyzmatyczny, nieprzewidywalny i całkowicie pochłonięty własną wizją. Nie interesowały go kompromisy, nie dbał o trendy. W czasach, gdy artyści coraz częściej przybierali pozę zwykłych chłopaków z sąsiedztwa, on nosił się jak Mick Jagger na zakupach na King's Road. To była deklaracja, że bycie gwiazdą rocka to powołanie, a nie zawód.

Ta postawa przysparzała mu tyle samo wrogów, co fanów. Dla jednych był nieznośnym bufonem, odklejonym od rzeczywistości narcyzem, który próbuje wskrzesić trupa. Dla drugich – ostatnim sprawiedliwym w Sodomie i Gomorze popkultury. Kimś, kto miał odwagę powiedzieć głośno to, co wielu myślało po cichu: że rock stracił swoją intelektualną i duchową głębię, stając się bezpieczną, wykalkulowaną rozrywką. Jego słowa o braku myślących gwiazd były więc nie tylko złośliwością, ale i gorzkim podsumowaniem własnej walki o utrzymanie standardów w świecie, który dawno przestał się nimi przejmować.

Pokolenie bez pytań i bez odpowiedzi

Co tak naprawdę miał na myśli Robinson, pytając, „gdzie to wszystko zeszło na manowce”? Mówił o czymś więcej niż tylko o muzyce. Mówił o zaniku pewnej kultury. Kultury, w której artysta był głosem pokolenia, a jego teksty i wypowiedzi stawały się przedmiotem analiz i dyskusji. Gdzie podziali się nowi Dylanowie, Morrisonowie, Lennonowie – twórcy, których myśli rezonowały daleko poza listami przebojów? W jego diagnozie rock’n’roll przestał zadawać pytania, a zaczął dostarczać łatwych odpowiedzi. Zamiast lustra, w którym przeglądało się społeczeństwo, stał się tapetą – ładnym, ale pustym tłem dla codzienności.

Być może jego lament był tylko głosem człowieka, który urodził się o dekadę lub dwie za późno. Nostalgicznym westchnieniem za złotą erą, która nigdy nie miała wrócić. Ale trudno odmówić mu racji, że rola gwiazdy rocka uległa dewaluacji. Z niebezpiecznego wywrotowca i natchnionego poety zmieniła się w grzecznego celebrytę, influencera z gitarą, którego najważniejszym przesłaniem jest dbanie o własny wizerunek. Robinson, ze swoim staroświeckim etosem i bezkompromisową wiarą w moc rocka, stał na straży ruin dawnej świątyni. I z goryczą patrzył, jak na jej gruzach powstaje supermarket z muzyką.

Polecany artykuł:

Ronnie Wood dołączył na scenie do The Black Crowes. Co wspólnie zagrali?

Galeria: Te kawałki wychowały pokolenie kochających rocka! Czołówki znanych animacji z lat 80-tych i 90-tych

Te kawałki wychowały pokolenie kochających rocka! Czołówki znanych animacji z lat 80-tych i 90-tych
Galeria zdjęć 19
Quiz. Rockowi i metalowi zwycięzcy Grammy. Jak dobrze znasz historię tych nagród?
Pytanie 1 z 10
Z kim Metallica przegrała w kategorii "Best Hard Rock/Metal Performance" w 1989, ku zaskoczeniu wszystkich?