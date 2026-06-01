Metallica scoverowała Rammsteina! Zespół pobił kolejny rekord!

Metallica nie zwalnia tempa! Grupa właśnie aktywnie koncertuje w ramach swojej trwającej już od ponad trzech lat trasy koncertowej. Pomimo upływu czasu "M72 World Tour" przyciąga imponujące tłumy!

To dzięki temu formacja bije rekordy frekwencji kolejnych obiektów w państwach, w których występuje. Tak właśnie zadziało się w Rumunii, Grecji na tamtejszym Stadionie Olimpijskim (wbrew oczekiwaniom, Metalliki nie pobiło występujące kilka dni później w tym miejscu Iron Maiden) czy u nas, na chorzowskim Stadionie Śląskim! W słynnym "Kotle Czarownic" zebrał się tłum, liczący ponad 90 tysięcy osób! Okazuje się teraz, że publiczność dopisała także w Berlinie, gdzie na tamtejszym Stadionie Olimpijskim pojawiło się ponad 94 tysiące osób, co stanowi nowy rekord frekwencji tego obiektu.

Metallica zagrała klasyk Perfectu w Chorzowie

Metallica zagrała klasyk Rammsteina!

Oczywiście Metallica ma przygotowane dla swoich fanów i fanek niespodzianki na koncertach. Ich punktem kulminacyjnym jest z pewnością moment improwizacyjny, który należy do Roberta Trujillo i Kirka Hammetta. Basista i gitarzysta wykonują w jego ramach utwór jednego z kluczowych artystów dla miejsca, które zespół właśnie odwiedza. Przypominamy, że w Chorzowie wybrzmiało kultowe Chcemy być sobą Perfectu, publika w Berlinie zaś doczekała się jednego z największych klasyków niemieckich ikon industrialnego metalu, Rammsteina!

W ramach 'Kirk and Rob Doodle' w stolicy Niemiec wybrzmiało legendarne Sonne! Co ciekawe, wśród publiczności obecny był perkusista Rammsteina, Christoph Schneider, wraz ze swoim synem, który zamieścił na swoim koncie w portalach społecznościowych serię zdjęć i nagranie muzyków Metalliki, wykonujących utwór jego zespołu! W opisie do fotek bębniarz podziękował kolegom po fachu nie tylko za ich muzykę, ale także za zagranie Sonne!

