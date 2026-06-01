Mieszkańcy Siemiatycz chcą zablokować koncert zespołu Vader. Wystosowali internetową petycję

Formacja Vader to absolutna legenda na polskiej scenie muzyki ekstremalnej. Kapela rozpoczęła swoją działalność ponad cztery dekady temu, w 1983 roku w Olsztynie. Od samego początku głównym filarem i jedynym niezmiennym członkiem grupy pozostaje wokalista i gitarzysta Piotr "Peter" Wiwczarek. Wczesne lata twórczości zespołu charakteryzowały się brzmieniami z pogranicza heavy oraz speed metalu, jednak muzycy błyskawicznie przeszli do tworzenia o wiele bardziej bezkompromisowych dźwięków. Dorobek artystyczny grupy obejmuje obecnie dwanaście pełnoprawnych płyt studyjnych. Co najistotniejsze: Vader się nie zatrzymuje. Muzycy cały czas regularnie koncertują.

Już niedługo rozpocznie się trasa Piekielne Lato. Jej start wyznaczono na 5 czerwca w podlaskich Siemiatyczach. To właśnie wokół tego konkretnego występu narosło w ostatnim czasie mnóstwo medialnego szumu.

W przestrzeni wirtualnej opublikowano petycję o odwołanie koncertu, która została skierowana do włodarza miejscowości, miejscowych radnych oraz przedstawicieli Siemiatyckiego Ośrodku Kultury.

Oto najlepsze metalowe albumy koncertowe w historii. Jakie tytuły wskazała sztuczna inteligencja?

W petycji autorzy podkreślili swój stanowczy sprzeciw wobec występu formacji w tej miejscowości. – Siemiatycze to miasto o bogatej tradycji i silnych korzeniach chrześcijańskich, gdzie katolicy i prawosławni od pokoleń żyją w duchu wzajemnego szacunku. Zaproszenie artystów, którzy w swojej twórczości bezczeszczą symbole religijne, posługują się satanistycznym wizerunkiem i jawnie uderzają w wiarę, jest jawnym policzkiem wymierzonym w naszą społeczność – możemy przeczytać w oficjalnym piśmie, pod którym swój podpis złożyło raptem nieco ponad 60 osób.

Do medialnej dyskusji włączył się także ks. kan. dr Jarosław Błażejak, pełniący funkcję egzorcysty w diecezji drohiczyńskiej. Swoje stanowisko zaprezentował za pośrednictwem mediów społecznościowych. – Czy są to sataniści? Według informacji z sieci nie są satanistami. Jednak w formie przekazu sięgają po tzw. satanizm sceniczny. Czyli np. plakaty o tematyce demonicznej. Vader używa mrocznej i bluźnierczej estetyki jako formy artystycznego wyrazu, buntu oraz elementu gatunku muzycznego, nie nawołując wprost do praktykowania satanizmu. Budzi to sprzeciw niektórych środowisk – stwierdził duchowny. Następnie poprosił wiernych o podjęcie duchowych wyrzeczeń w dniu imprezy. – Zapraszam zatem, aby w dniu koncertu Vadera, 5 czerwca 2026 w pierwszy piątek miesiąca, podjąć post o chlebie i wodzie jako intencję wynagradzającą i przepraszającą Pana Boga za to wydarzenie – zaapelował ks. Błażejak.

Burmistrz Siemiatycz reaguje na aferę wokół zespołu Vader. Wystąpił w telewizji Polsat

Głośna dyskusja wokół podlaskiego koncertu przyciągnęła uwagę ogólnopolskich redakcji, a materiał na ten temat wyemitowano nawet w głównym wydaniu programu Wydarzenia w telewizji Polsat. Przed kamerami stanął między innymi Piotr Siniakowicz, burmistrz Siemiatycz. Samorządowiec nie krył kompletnego zaskoczenia z powodu zamieszania, jaką wywołał planowany występ legendarnego zespołu z Olsztyna. – Jest to koncert jak koncert, których organizujemy wiele. Szum, który się wokół tego zrobił, uważam, jest nieadekwatny do tego wszystkiego, co się dzieje. Są wydarzenia, na które przyjeżdżają różni artyści, wynajmują salę i to oni za wszystko odpowiadają – ochronę, nagłośnienie i tak dalej – przyznał Siniakowicz.

Nic nie wskazuje na ewentualne odwołanie tego koncertu. Muzycy konsekwentnie milczą w kwestii medialnej nagonki wokół zbliżającego się występu.

