To pierwszy heavy metalowy zespół w historii? Roger Daltrey nie ma na myśli Black Sabbath!

Obecnie dość powszechnie przyjmuje się, że brzmienie metalowe, określane także jako heavy metalowe, na dobre narodziło się w 1968 roku. To wtedy właśnie powstał zespół Black Sabbath, uważany powszechnie za pionierski dla tego gatunku. Za kluczowe dla jego historii uważa się w szczególności dwie pierwsze, obie wydane w 1970 roku, płyty grupy: Black Sabbath oraz Paranoid.

Nie każdy jednak z taką właśnie opinią się zgadza. Nie brak głosów, że już Led Zeppelin dali posmak tego, czy heavy metal jest, a niekiedy pojawiają się podróże jeszcze bardziej w przeszłość. Zdaniem niektórych pierwszy heavy metalowy utwór w historii to Helter Skelter The Beatles, wydany w 1968 roku na słynnym "Białym Albumie". Eric Clapton zaś od lat twierdzi, że to grupa, której on był częścią, czyli założony w 1966 roku Cream należy uważać za ten, który dał podwaliny pod metalowe dźwięki.

Człowiek Z Metalu - Wojciech Cugowski o koncercie Black Sabbath

To oni są pierwszym zespołem heavy metalowym? Tak mówi frontman The Who!

Tym razem głos w tej toczącej się już od lat dyskusji zabrał Roger Daltrey. Frontman The Who nie zgodził się ani z powszechnie przyjętą opinią odnośnie Black Sabbath, ani z wątkiem The Beatles, Led Zeppelin czy w końcu Cream.

W nowym wywiadzie, udzielonym dla magazynu "Rolling Stone" wokalista powiedział, że w jego opinii, to grupa, której od lat jest częścią, czyli właśnie The Who najbardziej zasługuje na miano "pierwszego heavy metalowego zespołu w historii"!

Jak uzasadnia swoją opinię Daltrey, prawidłowo w tym temacie wypowiedział się dla podcastu "Metal Sticks" Ian Paice mówiąc, że w swojej zmianie brzmienia na mocniejsze Deep Purple inspirowali się właśnie The Who. Wokalista brytyjskiej formacji dopowiada do tego, że jego zespół od początku różnił się od innych. Do tego wspomina, że to Pete Townshend wykorzystywał wzmacniacz o mocy 100 watów, stworzony specjalnie dla niego przez Jima Marshalla. To on właśnie jako pierwszy miał rozbijać na scenie gitary - z czego później zasłynął Jimi Hendrix. To The Who w końcu nagrali także pierwszą w historii rock operę - mowa oczywiście o płycie Tommy z 1969 roku.

Po prostu różniliśmy się od wszystkich. Amerykanie tak naprawdę nie znają The Who z początku lat 60., ale jak powiedział niedawno w perkusista Deep Purple: "The Who to wszystko zaczęli". Byliśmy pierwszym zespołem heavymetalowym. [...] I pierwszą rock operę, oczywiście, wynieśliśmy rock na wyżyny, można by rzec, że w pewnym sensie stał się tym, czym jest. Robiliśmy to przed wszystkimi, ale na dłuższą metę to nie ma znaczenia - mówi Roger Daltrey.

