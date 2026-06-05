QUIZ. Dopasuj muzyka do odpowiedniego zespołu z Wielkiej Czwórki Thrash Metalu

To bez wątpienia jeden najważniejszych i najbardziej wpływowych nurtów w historii ciężkiej muzyki. Narodził się w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych jako połączenie energii punk rocka i technicznej precyzji heavy metalu. Szybkie tempa, agresywne riffy, dynamiczne sola gitarowe i bezkompromisowe teksty stały się jego znakami rozpoznawczymi. Mowa oczywiście o thrash metalu.

Szybko też powstał termin "Wielka Czwórka" (The Big Four), który odnosi się do czterech zespołów, które zdefiniowały ten gatunek oraz wyniosły go do mainstreamu i na światowe sceny. Chodzi o Metallikę, Slayera, Megadeth oraz Anthrax. Choć każda z tych grup wypracowała unikalny styl, to łączą je wspólne korzenie.

Metal to najbardziej inteligentny gatunek muzyczny. To wszystko można wyczytać z badań Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

W tych zespołach, na przestrzeni tych wszystkich lat, dochodziło do mniejszych (Slayer, Metallica) oraz większych (Megadeth, Anthrax) roszad personalnych. Czas więc teraz sprawdzić, czy dobrze znacie historie grup, które reprezentują Wielką Czwórkę Thrash Metalu.

Zadanie jest proste: my podajemy imię i nazwisko muzyka, a Wy musicie je dopasować do odpowiedniego zespołu. Żeby jednak nie było tak łatwo, nie pytamy o te najbardziej oczywiste postaci, jak James Hetfield, Dave Mustaine, Tom Araya czy Scott Ian. Quiz składa się tradycyjnie z dziesięciu pytań. Miłośnicy Wielkiej Czwórki Thrash Metalu nie powinni mieć większych problemów ze zdobyciem maksymalnej liczby punktów. Zapraszamy do wspólnej zabawy.

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