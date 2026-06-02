Deep Purple i historia powstania albumu Deep Purple in Rock

Zespół Deep Purple powstał w 1968 w Londynie, ale kluczowy dla dalszej historii grupy był kolejny rok. Po wydaniu trzech albumów, które nie osiągnęły spektakularnych sukcesów, doszło do bardzo ważnych zmian w składzie. Do Deep Purple dołączyli wówczas wokalista Ian Gillan i basista Roger Glover (obaj wcześniej występowali w Episode Six), którzy zastąpili odpowiednio Roda Evansa i Nicka Simpera. W ten właśnie sposób narodziła się, jak się okazało, najsłynniejsza konfiguracja personalna grupy. W składzie, nazywanym potocznie Mark II, grali także Ritchie Blackmore (gitara), Jon Lord (instrumenty klawiszowe) oraz Ian Paice (perkusja).

Wspomniane zmiany były podyktowane chęcią podostrzenia brzmienia. Dla Blackmore’a wielką inspiracją okazał się debiutancki album Led Zeppelin, który ukazał się w połowie stycznia 1969. Podstawą miał być "hałas".

10 lipca Deep Purple po raz pierwszy zagrał na żywo w nowym składzie. Ale już wcześniej muzycy rozpoczęli potajemne prace nad premierowymi utworami w Hanwell Community Centre znajdującym się pod Londynem. W przeszłości w budynku mieściła się szkoła. Pod koniec lat sześćdziesiątych obiekt stał pusty, a pomieszczenia można było wynajmować. Z takiej możliwości skorzystali członkowie Deep Purple, którzy między koncertami szlifowali kolejne pomysły.

– Mam absolutnie miłe wspomnienia z tamtego okresu. Wszystkie próby, na których byłem wcześniej, dotyczyły nauki pisania piosenek. Te związane z tworzeniem tego albumu dotyczyły pisania piosenek z perspektywy bycia w nich całkowicie i improwizowania – powiedział, w wywiadzie dla magazynu Classic Rock, Gillan.

Pierwszym nagraniem okazał się singiel Hallelujah, który ujrzał światło dzienne w lipcu 1969. Kolejne pomysły dosłownie wylewały się z muzyków Deep Purple. Nagrania czwartego albumu mogły odbyć się zdecydowanie szybciej, ale prace musiały zostać odłożone w czasie ze względu na inny wydawniczy projekt. 24 września zespół zagrał koncert z orkiestrą w słynnym Royal Albert Hall, a zapis występu ukazał się w grudniu na płycie Concerto For Group And Orchestra. W październiku natomiast rozpoczęły się regularne prace z myślą o Deep Purple in Rock.

Zawartość albumu nie była efektem długotrwałego, zaplanowanego procesu studyjnego. Zespół nagrywał materiał w kilku studiach – w tym w IBC Studios oraz Abbey Road Studios w Londynie – w przerwach między intensywną działalnością koncertową. Muzycy z jednej strony chcieli ogrywać przygotowywany materiał przed publicznością, z drugiej – musieli pozyskiwać środki finansowe na opłacenie studyjnego czasu.

Dzięki temu, wchodzili do studia z solidnie ogranymi kompozycjami, które charakteryzowały się koncertową dynamiką. Co ciekawe, zespół sam zajął się produkcją albumu Deep Purple in Rock. Grupa jednak korzystała z pomocy inżynierów dźwięku, w tym Martina Bircha. Wszelkie prace dobiegły ostatecznie końca w kwietniu.

Deep Purple in Rock trafił do sprzedaży 5 czerwca 1970. Album okazał się nie tylko ogromnym sukcesem komercyjnym (dotarł do czwartego miejsca na brytyjskiej liście przebojów i utrzymywał się na niej przez wiele tygodni), ale przede wszystkim ugruntował pozycję zespołu na rynku muzycznym. Sprzedaż napędzał singiel Black Night, który powstał już po właściwej sesji i nie znalazł się na płycie (dołączono go dopiero do jubileuszowej wersji Deep Purple in Rock z 1995).

Jon Lord przyznał, że płyta z 1970 była punktem zwrotnym w historii DP. – Nauczyliśmy się niesamowicie dużo w trakcie pracy nad "In Rock". Nagranie tego albumu zajęło nam sześć miesięcy i uważamy, że naprawdę się to wszystko opłaciło. Mogę szczerze powiedzieć, że to pierwszy album, z którego jesteśmy w stu procentach zadowoleni. Dał nam cholernie dużo pewności siebie. Przez ten czas nauczyliśmy się wiele o sobie i naszej muzyce, a także o tym, w którym kierunku chcemy podążać – powiedział klawiszowiec rok po wydaniu albumu.

Muzycy Deep Purple weszli w lata siedemdziesiąte z niesamowitym przytupem. Można byłoby napisać, że z drzwiami oraz futryną. Deep Purple in Rock to był jednak dopiero początek...

