Jack White za moment zagra w Krakowie! Oto czasówka występu

Możliwość zobaczenia rockowej legendy w kameralnych warunkach to dla fanów muzyki wydarzenie, na które często czeka się latami. Po ogromnych halowych występach jeden z najbardziej charyzmatycznych gitarzystów naszych czasów stawia na zdecydowanie mniejszy format spotkań z publicznością. Zbliżający się występ Jacka White'a w Polsce będzie doskonałą okazją do usłyszenia surowego bluesa i gitarowej improwizacji w bardzo bezpośrednim wydaniu.

Jack White zagra w Krakowie! Wielki powrót wirtuoza do Polski

Jack White ponownie odwiedzi nasz kraj w ramach swojej najnowszej europejskiej trasy koncertowej. Były lider słynnego duetu The White Stripes od wielu dekad elektryzuje publiczność unikalnym połączeniem surowego bluesa z ogromną energią garage rocka. Amerykański muzyk o polskich korzeniach ma na swoim koncie bardzo imponujący dorobek artystyczny, który obejmuje zarówno twórczość solową, jak i współpracę z takimi formacjami jak The Raconteurs czy The Dead Weather.

Jego najnowsza solowa płyta 'No Name' z 2024 roku wywołała spore poruszenie na rynku muzycznym dzięki niespodziewanej premierze i świetnemu przyjęciu przez słuchaczy. Z oficjalnych komunikatów wynika, że obecna trasa nie pełni roli bezpośredniej promocji tego wydawnictwa, ale uczestnicy z pewnością mogą liczyć na solidną dawkę wspaniałej muzyki. Gitarzysta wywodzący się z Detroit wraca do nas po kilkuletniej przerwie, co tylko podgrzewa atmosferę wokół nadchodzącego wydarzenia w stolicy.

Kiedy i gdzie odbędzie się koncert Jacka White'a w Warszawie?

Zbliżające się muzyczne spotkanie z amerykańskim artystą zaplanowano na sam początek czerwca. Jack White zagra dlamałopolskiej publiczności dokładnie 2 czerwca 2026 roku. Tym razem miejscem wydarzenia będzie Klub Studio, co stanowi ogromną zmianę w porównaniu do jego poprzednich wizyt w naszym kraju.

Jesienią 2018 roku muzyk występował w dużych polskich halach widowiskowych w Warszawie, Krakowie, Gdyni i Poznaniu. Wybór mniejszego miejsca gwarantuje o wiele bardziej kameralną atmosferę i bezpośredni kontakt z publicznością.

  • DATA KONCERTU: 2 czerwca 2026 r.
  • MIASTO: Kraków
  • GDZIE: Klub Studio
  • SUPPORT: The Stubs

Czasówka:

  • 18:00 - Drzwi
  • 19:00 - The Stubs 
  • 20:00 - Jack White

Uwaga! Na koncercie obowiązuje zakaz używania telefonów! Każdy uczestnik na wejściu otrzyma specjalne etui, które otworzy się dopiero po zakończeniu występu.

Jack White w Warszawie 2026 - BILETY

Koncert jest w pełni wyprzedany.

