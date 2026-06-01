Jack White za moment zagra w Krakowie! Oto czasówka występu

Jack White zagra w Krakowie! Wielki powrót wirtuoza do Polski

Jack White ponownie odwiedzi nasz kraj w ramach swojej najnowszej europejskiej trasy koncertowej. Były lider słynnego duetu The White Stripes od wielu dekad elektryzuje publiczność unikalnym połączeniem surowego bluesa z ogromną energią garage rocka. Amerykański muzyk o polskich korzeniach ma na swoim koncie bardzo imponujący dorobek artystyczny, który obejmuje zarówno twórczość solową, jak i współpracę z takimi formacjami jak The Raconteurs czy The Dead Weather.

Jego najnowsza solowa płyta 'No Name' z 2024 roku wywołała spore poruszenie na rynku muzycznym dzięki niespodziewanej premierze i świetnemu przyjęciu przez słuchaczy. Z oficjalnych komunikatów wynika, że obecna trasa nie pełni roli bezpośredniej promocji tego wydawnictwa, ale uczestnicy z pewnością mogą liczyć na solidną dawkę wspaniałej muzyki. Gitarzysta wywodzący się z Detroit wraca do nas po kilkuletniej przerwie, co tylko podgrzewa atmosferę wokół nadchodzącego wydarzenia w stolicy.

Kiedy i gdzie odbędzie się koncert Jacka White'a w Warszawie?

Zbliżające się muzyczne spotkanie z amerykańskim artystą zaplanowano na sam początek czerwca. Jack White zagra dlamałopolskiej publiczności dokładnie 2 czerwca 2026 roku. Tym razem miejscem wydarzenia będzie Klub Studio, co stanowi ogromną zmianę w porównaniu do jego poprzednich wizyt w naszym kraju.

Jesienią 2018 roku muzyk występował w dużych polskich halach widowiskowych w Warszawie, Krakowie, Gdyni i Poznaniu. Wybór mniejszego miejsca gwarantuje o wiele bardziej kameralną atmosferę i bezpośredni kontakt z publicznością.

DATA KONCERTU: 2 czerwca 2026 r.

2 czerwca 2026 r. MIASTO: Kraków

Kraków GDZIE: Klub Studio

Klub Studio SUPPORT: The Stubs

Czasówka:

18:00 - Drzwi

19:00 - The Stubs

20:00 - Jack White

Uwaga! Na koncercie obowiązuje zakaz używania telefonów! Każdy uczestnik na wejściu otrzyma specjalne etui, które otworzy się dopiero po zakończeniu występu.

Jack White w Warszawie 2026 - BILETY

Koncert jest w pełni wyprzedany.

