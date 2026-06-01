Ta grupa powinna być w "Wielkiej Czwórce Thrash Metalu"? Kerry King: "Oddałbym jej miejsce Slayera!"

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-06-01 12:48

Lata 80. to naprawdę złoty okres dla muzyki metalowej. To wtedy brzmienie to zaczęło się przebijać do głównego nurtu i to patrząc na różne jego odmiany. Z pewnością szczególny do dziś pozostaje tzw. "thrash metal", którego jednym z przedstawicieli jest zespół Slayer. Według muzyka tej grupy, Kerry'ego Kinga, jest taki zespół, który mógłby zastąpić ją w tej "czwórce".

Kto mógłby znaleźć się w „Wielkiej Czwórce thrash metalu” zamiast Slayera? Kerry King nie ma wątpliwości

i

Autor: Andrzej Wasilkiewicz/ Reporter Ta grupa zasługuje na to, by być w tzw. "Wielkiej Czwróce thrash metalu"?

To właśnie na lata 80. przypadł moment, gdy o muzyce metalowej i heavy metalowej zaczęło się mówić w mainstreamie szczególnie dużo. Bardzo duże znaczenie na ten fakt miał moment ukazania się debiutanckiego albumu Metalliki, czyli legendarnego dziś Kill 'Em All. Formacja obecnie uznawana jest za legendę i zaliczana do tzw. "Wielkiej Czwórki thrash metalu", w skład której wchodzą również Megadeth, Anthrax i Slayer.

Teraz w temacie "czwórki" wypowiedział się gitarzysta ostatniej z wymienionych formacji, czyli Kerry King. Muzyk udzielił wywiadu dla magazynu "Metal Hammer", w którym powiedział, że zdecydowanie jest na rynku obecna grupa której on z chęcią odstąpiłby przynależnego Slayerowi miejsca w "wielkiej czwórce". Gitarzysta miał na myśli zespół Lamb od God, który jest dla niego wybitnym przedstawicielem groove metalu i zdecydowanie powinien być zaliczany do grona "Wielkiej Czwórki nowoczesnego heavy metalu".

Metalowe albumy wszech czasów / Eska Rock

Nie wiem wystarczająco dużo o metalu XXI wieku, aby wypowiadać się na ten temat zbyt autorytatywnie, ale oczywiście wybrałbym Lamb Of God, z którym gramy sporo koncertów. Poza tym, cóż, pozostała trójka z Wielkiej Czwórki nadal gra. [...] Może będę kumplem i pozwolę Lamb Of God zająć nasze miejsce tam, obok Metalliki, Anthrax i Megadeth - stwierdził Kerry King w rozmowie z "Metal Hammer".

Polecany artykuł:

Slayer zagra w całości "Reign in Blood"! Ogłoszono kolejny koncert - co już wia…

Slayer wrócił na scenę. Co z trasą?

Przypominamy, że Slayer wrócił do grania koncertów pięć lat po przejściu na muzyczną emeryturę. Pod koniec lutego 2024 roku formacja, zupełnie niespodziewanie, ogłosiła za pośrednictwem swoich social mediów występ na Riot Fest, który odbył się 22 września i był pierwszym z trzech wtedy ogłoszonych. Sam Kerry King, który wydaniem albumu From Rise I Hell z maja 2024 roku rozpoczął karierę solową, na każdym kroku zaznacza jednak, że powrót na kilka występów nie przełoży się na wydanie przez Slayera nowej płyty i wyruszenie w trasę koncertową po całym świecie. Co najciekawsze jednak, formacja będzie występować także w tym roku.

Spróbuj się w naszym quizie o thrashu:

Co wiesz o thrash metalu? TRUDNY quiz dla najwiekszych fanów i fanek ciężkich brzmień
Pytanie 1 z 10
Który utwór Black Sabbath uznawany jest za kluczowy dla korzeni thrash metalu?
Mellina
Marcin Prokop: Świat przestał szanować Amerykę. MELLINA – Meller
Mellina
Mediateka.pl