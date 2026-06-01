Nocny Kochanek wystąpi na festiwalu w Opolu. Kiedy zagra zespół?

Dominika Bany
2026-06-01 12:48

Przed nami 63. edycja Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, zwanego prawdziwym świętem polskiej muzyki. W jednym z koncertów zobaczymy przedstawiciela rodzimej sceny metalowej. Na deskach opolskiego amfiteatru zaprezentuje się Nocny Kochanek!

Tegoroczna odsłona Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej zbliża się wielkimi krokami. To legendarne wydarzenie nazywane bywa prawdziwym świętem polskiej muzyki. Impreza odbędzie się między 4 a 7 czerwca w Amfiteatrze Tysiąclecia w Opolu, co będzie stanowić 63. edycję w historii. Transmisję koncertów przeprowadzi Telewizja Polska.

Każdego dnia widzowie mogą liczyć na zróżnicowane koncerty tematyczne. Festiwal rozpocznie się w czwartek 4 czerwca występami uczestników Debiutów i gwiazd w ramach Superjedynek. Kolejnego dnia scena należeć będzie do hip-hopu pod szyldem "Hip-hop. Jedno podwórko 2", a także do konkursu Premier. Sobota, 6 czerwca, upłynie pod znakiem jubileuszy – Bogdana Olewicza oraz 26-lecia działalności Kabaretu Neo-Nówka. Finałowy wieczór, w niedzielę 7 czerwca, to okazja do świętowania 45 lat istnienia grupy Lady Pank, a także czas na koncert ,,Kiedy mnie już nie będzie...", poświęcony twórczości Magdy Umer i Agnieszki Osieckiej.

Nocny Kochanek na scenie festiwalu Opole 2025

W przeszłości na festiwalu gościły wielkie postaci polskiego rocka, ale w tym roku na scenie zaprezentują się także artyści kojarzeni ze współczesną muzyką metalową.

Mowa o zespole Nocny Kochanek. Zgodnie z oficjalnymi zapowiedziami dowiadujemy się, że muzycy zagrają w czwartek 4 czerwca podczas koncertu "Superjedynki", czyli jednego z czołowych wydarzeń 63. odsłony festiwalu. Zgromadzona widownia wysłucha podczas tego wieczoru znanych przebojów wykonywanych przez cenionych artystów z różnych muzycznych gatunków i pokoleń.

Historia zespołu Nocny Kochanek: Od serialu do Fryderyka

Formacja Nocny Kochanek powstała w 2012 roku w Warszawie. Założyli ją muzycy, którzy wcześniej grali w grupie Night Mistress, a ich utwory można było usłyszeć w popularnej animacji Kapitan Bomba w reżyserii Bartosza Walaszka. W jednym z odcinków nazwa zespołu pojawiła się jako prześmiewczy odpowiednik słowa Night Mistress – i tak narodził się Nocny Kochanek.

Debiut płytowy zaliczyli w 2015 roku wydając głośny album Hewi Metal. Obecnie ich dyskografia liczy pięć płyt studyjnych, w tym najnowszą, wydaną w 2025 roku pod tytułem Urwany film. Zespół cieszy się olbrzymią popularnością i jest obecnie jedną z najbardziej rozpoznawalnych grup metalowych w kraju. Charakterystyczną cechą Nocnego Kochanka jest humorystyczne podejście i żartobliwe spojrzenie na stereotypy związane z heavy metalem. Całość wsparta jest potężnym zapleczem muzycznym, które w 2020 roku przyniosło im statuetkę Fryderyka w kategorii 'Album roku – metal' za wydawnictwo Randka w ciemność.

