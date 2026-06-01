Guns N' Roses rozpoczęli trasę koncertową! Jakiej setlisty można się spodziewać na występach w Polsce?

Jeszcze w 2015 roku wydawało się, że Guns N' Roses to przykład tego zespołu, który z ikony stał się niemal karykaturą samego siebie. Ostatni album wydany osiem lat wcześniej - do tego "cieszący się" statusem kontrowersyjnego, w tym wszystkim jeszcze zmieniający się dość regularnie skład grupy.

Nieoczekiwanie jednak na początku 2016 roku pojawiły się pogłoski, jakoby do powrotu do macierzystej formacji szykowali się Slash i Duff McKagan, Pogłoski te dość szybko znalazły potwierdzenie w rzeczywistości i już w kwietniu tego samego roku Guns N' Roses wyruszyli w trasę "Not in This Lifetime... Tour". Od tamtej pory już za moment minie dokładnie dekada, a zespół właśnie rozpoczął swoją kolejną już od powrotu gitarzysty i basisty do składu serię koncertów.

Najbardziej wyczekiwane koncerty rockowe i metalowe w Polsce w 2026 roku

Guns N' Roses rozpoczęli tegoroczną trasę koncertową! Co działo się na występie w Meksyku?

Tegoroczna trasa rozpoczęła się w sobotę 28 marca pokazem w Meksyku. Już teraz zapisał się on w historii, mianowicie pierwszy raz od 10 lat zabrakło na nim Melissy Reese. Przypominamy, że zaledwie na dzień przed rozpoczęciem tournée na kontach grupy w portalach społecznościowych pojawiło się oświadczenie przekazujące, iż tej zabraknie na nadchodzącej serii występów, a jako powód takiego stanu rzeczy podano "nieprzewidziane powody osobiste".

Fani i fanki zastanawiali się, czy na scenie pojawi się ktoś w zastępstwie Melissy, po pierwszym tegorocznym koncercie wiemy już jednak, że obowiązki klawiszowca przejął Dizzy Reed. Co jeszcze zadziało się na sobotnim koncercie w Meksyku? Szczególną uwagę warto zwrócić na setlistę. Na tej mianowicie pojawiło się kilka niespodzianek, chociażby w postaci zaprezentowania na żywo najnowszych wciąż na ten moment utworów Gunsów, czyli Nothin' oraz Atlas.

Poza tym lista utworów obfitowała w klasyki formacji z Welcome to the Jungle, It's So Easy, Mr. Brownstone, Sweet Child O' Mine, November Rain, Don't Cry czy Paradise City na czele. Nie zabrakło także coverów, chociażby hymnu Sabbath Bloody Sabbath, który Gunsi wykonali po raz pierwszy na pożegnalnym koncercie Black Sabbath i Ozzy'ego Osbourne'a.

Przypominamy, że zespół zagra w tym roku w Polsce - i to aż dwa razy! Ikony wystąpią 4 i 6 czerwca w Gliwicach w tamtejszej PreZero Arenie.

Setlista koncertu Guns N' Roses z 28 marca w Meksyku:

Welcome to the Jungle Mr. Brownstone Bad Obsession Live and Let Die Slither Chinese Democracy Pretty Tied Up It's So Easy Yesterdays Double Talkin' Jive Sabbath Bloody Sabbath Nothin' Dead Horse Perhaps Civil War Atlas Knockin' on Heaven's Door Slash Guitar Solo Sweet Child o' Mine November Rain Patience New Rose Down on the Farm Don't Cry Nightrain Paradise City

