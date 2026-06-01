To przyszłość polskiego metalu! Dzieciaki i Polish Metal Alliance w klasyku Black Sabbath na Dzień Dziecka!

Polish Metal Alliance to zdecydowanie jeden z najbardziej znanych rodzimych projektów muzycznych, zrzeszający różnych polskich artystów i artystki. Formacja powstała w 2020 roku z inicjatywy Macieja Koczorowskiego i przez te sześć lat zdążyła nagrać własne wersje takich rockowych i metalowych klasyków, jak Bark at the Moon, Metal Heart, Master of Puppets, Rebel Yell czy zaprezentowane całkiem niedawno, z okazji Dnia Kobiet tylko w żeńskim składzie Rock You Like a Hurricane grupy Scorpions.

Mamy kolejne ważne w naszym kraju święto, jakim zdecydowanie jest Dzień Dziecka - a Polish Metal Alliance świętuje po raz kolejny! Tym razem projekt reprezentuje młody skład, który mówi nam jasno - przyszłość polskiego metalu rysuje się w niezwykle jasnych barwach!

Black Sabbath - VOL. 4

Klasyk Black Sabbath na Dzień Dziecka od Polish Metal Alliance!

Dokładnie 1 czerwca projekt udostępnił na swoim koncie w serwisie YouTube cover jednego z najsłynniejszych i najbardziej cenionych utworów zespołu Black Sabbath - Children of the Grave! Nowa wersja została nagrana przez reprezentantki i reprezentantów nowego pokolenia polskiej muzyki: Idalię Pawłowską, Dominikę Szumnarską, Oskara Gładysza, Igora Gałązkę oraz Wiktora Koczorowskiego. Kim oni są?

Idalia Pawłowska to utalentowana wokalistka, laureatka wielu konkursów. Dominika Szumnarska to uzdolniona i nagradzana gitarzystka. Grą na gitarze zajmuje się także Oskar Gładysz. Może być ona najbardziej znany odbiorcom, a to ze względu na udział w talent show "Mam Talent", w którym w 2025 roku dotarł do półfinału. Igor Gałązka to młody perkusista - ale już z tytułami! Jest dwukrotnym zwycięzcą najbardziej prestiżowego w Polsce konkursu perkusyjnego Young Drum Hero, gdzie wygrał w kategorii U16 samemu będąc jeszcze 9-latkiem. Występuje na lokalnych scenach sam, z zespołem i orkiestrą dętą.

Tak Igor Gałązka opisał swoje doświadczenie pracy przy Polish Metal Alliance:

Cześć, Miałem przyjemność brać udział w tym projekcie. Studyjne nagrywanie bębnów to jest test na cierpliwość - kilka godzin ustawiania i 20 minut grania. Bardzo ciekawe doświadczenie do mojego muzycznego CV. Jednak lepiej wspominam nagrywanie video. A to dlatego, że spotkałem nowych znajomych, którzy też kochają muzykę. Te wspólne kilka godzin minęło strasznie szybko i mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy pomimo tego, że mieszkamy setki kilometrów od siebie.

