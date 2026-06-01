Ikona power metalu pierwszy raz w Polsce! Nadchodzi koncert Labyrinth

Zespół powstał na początku lat 90. w Toskanii i od samego początku był jednym z filarów włoskiej sceny metalowej. Wczesny skład Labyrinth obejmował m.in. gitarzystów Olafa Thörsena i Andreę Cantarellego oraz wokalistę Fabio Tordiglione, znanego jako Fabio Lione, który później zdobył światową sławę jako frontman Rhapsody / Rhapsody of Fire i jeden z najbardziej rozpoznawalnych głosów europejskiego power metalu. To właśnie Labyrinth był jednym z pierwszych kroków Lione na drodze do międzynarodowej kariery - jego charakterystyczne wokale ukształtowały brzmienie debiutu „No Limits” (1996), uznawanego dziś za ważny punkt rozwoju włoskiego power metalu.

Na przestrzeni lat zespół wypracował status jednej z najważniejszych formacji europejskiej sceny metalowej obok takich zespołów jak Stratovarius, Gamma Ray, Edguy, Freedom Call, Helloween. Do ich najważniejszych wydawnictw należą „No Limits” (1996) - debiutancki album, jedyne pełne wydawnictwo z Fabio Lione na wokalu, dziś uznawane za klasykę włoskiego power metalu, „Return to Heaven Denied” (1998) - przełomowy album, który ugruntował pozycję zespołu w Europie oraz „Sons of Thunder” (2000) - rozwinięcie melodyjnego i bardziej nowoczesnego brzmienia. Ostatni jak dotąd album Labyrinth to wydany w 2025 roku doskonały "In the Vanishing Echoes of Goodbye".

Labyrinth w Polsce w 2026 roku [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Polski koncert Labyrinth będzie pierwszą okazją, aby na żywo usłyszeć materiał obejmujący wszystkie etapy działalności zespołu - od klasycznych kompozycji z lat 90., przez bardziej progresywne lata 2000., aż po współczesne utwory.

14.11.2026

Kraków, Hype Park

