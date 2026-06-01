Dave Grohl dołączył na scenie do Sepultury. Fani tego się nie spodziewali!

Już od dwóch lat trwa pożegnalna trasa koncertowa brazylijskiej formacji Sepultura, która największą popularnością cieszyła się w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. W ramach "Celebrating Life Through Death" grupa zagrała już dwa koncerty w Polsce: w 2024 roku w katowickim Spodku i rok później na Mystic Festivalu. Z kolei pod koniec maja 2026 zespół oficjalnie ogłosił wszystkie szczegóły dotyczące swojego ostatniego występu. Odbędzie się on 7 listopada w São Paulo, w tamtejszej Mercado Livre Arena Pacaembu.

Ostatnio natomiast zespół zakończył trasę po Ameryce Północnej. Na finał odbył się występ w kalifornijskim Wiltern Theater w Los Angeles. Fani Sepultury z pewnością nie zapomną tego występu.

Foo Fighters - 5 ciekawostek o albumie "The Colour and the Shape" | Jak dziś rockuje?

Emocje sięgnęły zenitu mniej więcej w połowie koncertu. Wtedy na scenę niespodziewanie wkroczył Dave Grohl. Frontman Foo Fighters dołączył do muzyków, aby podkręcić sekcję perkusyjną w kultowym utworze Kaiowas, który pochodzi z albumu Chaos A.D. z 1993.

Nie od dziś wiadomo, że Grohl jest fanem Sepultury. W 2015 roku muzyk opowiedział, w programie The Late Late Show With James Corden, o swojej miłości do twórczości tej brazylijskiej formacji. – Wiecie, co jest niesamowite? Jeden z moich ulubionych zespołów heavy metalowych wszech czasów pochodzi z Brazylii. Sepultura jest niesamowita. Jedną z najbardziej szalonych rzeczy, jakie zrobili, było nagranie albumu o tytule "Roots". Wpletli te zwariowane brazylijskie instrumenty w najcięższą muzykę, jaką kiedykolwiek słyszeliście w życiu. To w pewnym sensie całkowicie zmieniło reguły gry. To była najpotężniejsza i najcięższa rzecz na świecie – powiedział wówczas.

Sepultura wypuściła EP-kę

24 kwietnia 2026 na rynku ukazała się premierowa EP-ka od muzyków Sepultury. Na wydawnictwie zatytułowanym The Cloud of Unknowing znalazły się cztery premierowe kompozycje. – Mieliśmy do dyspozycji studio w Miami oraz kilka pomysłów. Postanowiliśmy to wykorzystać. To było coś świetnego. Nie mieliśmy presji ze strony wytwórni – powiedział na jej temat gitarzysta Andreas Kisser na spotkaniu w ramach Mystic Talks, które odbyło się w trakcie ubiegłorocznego Mystic Festivalu w Gdańsku.

