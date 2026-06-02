Przełom Josha. Queens of the Stone Age - 5 ciekawostek o “Rated R | Jak dziś rockuje?

Gdy w 1995 roku doszło do rozpadu zespołu Kyuss, Josh Homme początkowo przeniósł się do Seattle, gdzie na krótko dołączył do składu Screaming Trees. Dość szybko jednak wokalista i gitarzysta zaczął stawiać pierwsze kroki w kierunku założenia nowego, własnego zespołu i tak w 1996 roku powstała formacja Gamma Ray, która wydała nawet debiutancką EP-kę. Wydawało się, że pierwszy etap formacja ma za sobą i może działać dalej, gdy pojawiła się nieoczekiwana trudność. Okazało się, że istnieje już zespół o takiej właśnie nazwie, który wprost zaczął grozić pozwem. Joshua zdecydował się więc na zmianę i postawił na Queens of the Stone Age.

Zespół przystąpił do nagrań debiutanckiego albumu, a ten ostatecznie ujrzał światło dzienne we wrześniu 1999 roku. Płyta spotkała się ze względnym uznaniem krytyków, nie zapewniła jednak kapeli szerszej rozpoznawalności. Na takową nie musiała ona jednak wcale długo czekać - zaledwie rok.

Queens of the Stone Age - najlepsze numery rockowej formacji

Szybki przełom

Mimo krótkiej obecności na rynku, skład Queens of the Stone Age bardzo, bardzo często zmieniał się. Pod koniec 1999 roku, kiedy to rozpoczęły się sesje do kolejnego albumu formacji, tworzyli ją, oczywiście poza Joshem, Nick Oliveri, Dave Catching oraz Gene Trautman. Wokół grupy pojawiał się także wokalista, dobrze znanym Joshowi z jego epizodu w Screeming Trees - Mark Lanegan.

Mimo braku większego sukcesu na rynku, debiut Queens of the Stone Age zapewnił grupie kontrakt z dużą wytwórnią. Takową okazała się być Interscope, pod szyldem której formacja przystąpiła do prac nad nowym projektem. Poza Joshem bardzo duży udział w nagraniach brali Olivieri oraz Lanegan, który oficjalnym członkiem Queensów został w 2000 roku, a więc w momencie wydania drugiego studyjnego wydawnictwa zespołu.

Ciekawostki o "Rated R"

Druga płyta Queens of the Stone Age ujrzała światło dzienne 6 czerwca 2000 roku. Płyta poradziła sobie dużo lepiej pod względem komercyjnym, co napędzał sukces singla The Lost Art of Keeping a Secret. Krążek okazał się być przełomem dla popularności formacji na świecie i otworzył jej drogę na sam szczyt, którym okazał się być wydany dwa lata później, dziś kultowy Songs for the Deaf. Ciekawostki o Rated R znajdziesz w galerii: