Queen - 5 ciekawostek o “A Kind of Magic” na 40-lecie | Jak dziś rockuje?

Nie da się ukryć - działo się w obozie Queen w połowie lat 80. Formacja na tym etapie swojej kariery cieszyła się statusem prawdziwej światowej gwiazdy. Przyczyniły się do tego jej widowiskowe, przyciągające tłumy koncerty - oraz oczywiście kolejne albumu, spośród których de facto niemal każdy obfitował w utwory, które z miejsca stawały się przebojami.

Nie inaczej rzecz się miała z wydanym w 1984 roku The Works. Będąca powrotem do rockowych brzmień, a równocześnie dalej wyraźnie inspirowana muzyką elektroniczną płyta osiągnęła spory sukces i była promowana na światowej serii koncertów. To na ich fali w lipcu 1985 roku grupa pojawiła się na jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń muzycznych tego roku - Live Aid, które zdecydowanie i z miejsca podbiła. Wystarczy wspomnieć, że dziś to właśnie pokaz Queen na tej imprezie jest nazywany najlepszym występem w historii muzyki w ogóle.

ZOBACZ TAKŻE: Dzień, w którym Queen porwali Wembley

Queen - najlepsze występy na żywo legendarnego zespołu / Eska Rock Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Magia Queen

Już dwa miesiące po głośno komentowanym występie Queen weszli do studia, by pracować nad bardzo szczególnym, gdyż muzyczno-filmowym projektem. Mowa o utworach, inspirowanych filmem Nieśmiertelny w reżyserii Russella Mulcahy'ego z Christopherem Lambertem i Seanem Connerym w rolach głównych. Choć nie ma tu mowy o oficjalnym soundtracku (takowy nigdy nie powstał), to kilka utworów Queen wybrzmiało w produkcji, w tym te dziś dla niej ikoniczne, by wymienić m.in. A Kind Of Magic, Who Wants to Live Forever i Princes of the Universe.

Jeszcze pod koniec 1985 roku grupa wydała jako singiel, początkowo nie będący zapowiedzią żadnego regularnego wydawnictwa, numer One Vision. Pierwszy zaprezentowany utwór od czasu od głośnego występu na Live Aid spotkał się z ciepłym przyjęciem, dużo lepiej poradził sobie kolejny, tytułowy z A Kind of Magic. Na początku 1986 roku zespół postanowił po raz kolejny wejść do studia, nagrać nieco inne wersje utworów z Nieśmiertelnego i parę dodatkowych kawałków, aby w czerwcu tego samego roku, niecały rok po Live Aid, zaprezentować swoje nowe, dwunaste z kolei studyjne wydawnictwo.

A Kind of Magic ukazał się 2 czerwca 1986 roku. Płyta, choć różnie oceniana przez krytyków, z miejsca stała się komercyjnym sukcesem, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, gdzie sprzedała się w liczbie ponad 100 tysięcy egzemplarzy, debiutując na szczycie tamtejszej listy przebojów.

W ramach jego promocji Queen wyruszyli w kolejną hitową trasę koncertową, "Magic Tour" - to w jej ramach Freddie Mercury zagrał swój ostatni występ z grupą. Co skrywa album?

Sprawdź w poniższej galerii:

5