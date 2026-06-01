Mystic Festival to od lat już jeden z najbardziej znanych, lubianych i cenionych - nie tylko w naszym kraju - letnich festiwali muzycznych. Od jakiegoś czasu jego kolejne edycje odbywają się dość wcześnie, na początku czerwca, przez co to właśnie Mystic często inauguruje cały ten sezon.

Nie inaczej było w ubiegłym roku, kiedy to w dniach 4-7 czerwca na terenie Gdańskiej Stoczni stawiły się i zagrały przed zebraną publicznością największe polskie i światowe gwiazdy najcięższych brzmień. W 2025 roku na scenach Mystic Festival zaprezentowali się m.in. Jerry Cantrell, Sepultura, King Diamond, In Flames, Exodus, Suicidal Tendencies czy W.A.S.P.

Oto najlepsze metalowe albumy koncertowe w historii. Jakie tytuły wskazała sztuczna inteligencja?

Mystic Festival 2026. Line-up

Organizatorzy wydarzenia, które w Europie cieszy się już statusem "święta metalu", nie czekali długo z ogłoszeniem pierwszych szczegółów, dotyczących tegorocznej edycji. Natychmiast po zakończeniu festiwalu stało się jasne, że powróci on także w przyszłym roku! Mystic Festival 2026 odbędzie się w dniach 3-6 czerwca, ponownie na terenie gdańskiej Stoczni. Już na początku ruszył pierwszy etap sprzedaży biletów na imprezę - a trzy miesiące później poznaliśmy pierwsze gwiazdy, które za rok zawładną scenami Mystic Festivalu!

Na początku września 2025, za pośrednictwem mediów społecznościowych, potwierdzono pierwsze zespoły, które zagrają w 2026 w Gdańsku. Line-up, z tygodnia na tydzień, się rozrasta. Znamy już niemal wszystkie zespoły, które zaprezentują się w trakcie nadchodzącej edycji Mystic Festivalu. Ogłoszono już także headlinerów, a są to Black Label Society, Megadeth oraz Behemoth.

Poniżej lista wykonawców, którzy zaprezentują się na kolejnej edycji Mystic Festivalu (kolejność alfabetyczna):

A.A. Williams

Acid King

Allt

Anthrax

ARB

Avralize

Behemoth (headliner)

(headliner) Belphegor

Benediction

Black Gold

Black Label Society (headliner)

(headliner) Black Tusk

Blood Incantation

Bloodywood

BØLZER

Caskets

Carach Angren

Carpenter Brut

Cavalera Conspiracy

Ciśnienie

Czerń

Death to All

Decapitated

Der Weg einer Freiheit

DisharmonicOrchestra

Dola

Down

DVRK

Eihwar

Electric Wizard

Embryonic Autopsy

Escuela Grind

Evergey

Eyehategod

Frogleap

Frontside

Fulci

Gaahls WYRD

Gatecreeper

Grave

Harakiri to the Sky

H.EXE

Heathen

Hostia

Hulder

Ice Nine Kills

Kanonenfieber

Kent Osborne

Kublai Khan TX

Marduk

Martyrdöd

Master Boot Record

Mastodon

Megadeth (headliner)

(headliner) Monkey3

Neckbreakker

Neptunian Maximalism - NNMM

Nocte

Overkill

Pain

Priest

Primordial

Psychonaut

Quantum Trio

Return to Dust

Rotting Christ

Saxon

Scour

Septicflesh

SETH

Severe Torture

Shining

Six Feet Under

Soilent Green

Species

The Gathering

The Hebridean Sheep

thrown

Tides from Nebula

Today is a Day

Truckfighters

Turbo

Unleashed

Vianova

Winterfylleth

Wonder - Games X Anime Show

Youth Code

Zetra

Poniżej znajdziesz udostępniony już przez organizatorów program, przedstawiający podział występów na dni i sceny:

Mystic Festival 2026. Bilety

W sprzedaży są dostępne bilety w ramach etapu 'Last Minute Call'. Zwykły karnet czterodniowy kosztuje 919 zł (+36,76 zł opłaty serwisowej), z kolei bilet jednodniowy: 439 zł (+17,76 opłaty serwisowej).

