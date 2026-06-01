Mystic Festival 2026 LINE-UP. Startuje "święto metalu"!

Dominika Bany
Szymon Bijak
2026-06-01 15:06

W czerwcu 2026, w Gdańsku ma miejsce kolejna edycja Mystic Festivalu. To święto dla wszystkich fanów cięższych brzmień. Kto tym razem wystąpi na wydarzeniu? Mowa o największych ikonach ciężkich z brzmień z Megadeth, Anthraxem, Black Label Society czy Behemothem na czele! Najważniejsze informacje znajdziesz poniżej.

i

Mystic Festival to od lat już jeden z najbardziej znanych, lubianych i cenionych - nie tylko w naszym kraju - letnich festiwali muzycznych. Od jakiegoś czasu jego kolejne edycje odbywają się dość wcześnie, na początku czerwca, przez co to właśnie Mystic często inauguruje cały ten sezon. 

Nie inaczej było w ubiegłym roku, kiedy to w dniach 4-7 czerwca na terenie Gdańskiej Stoczni stawiły się i zagrały przed zebraną publicznością największe polskie i światowe gwiazdy najcięższych brzmień. W 2025 roku na scenach Mystic Festival zaprezentowali się m.in. Jerry Cantrell, Sepultura, King Diamond, In Flames, Exodus, Suicidal Tendencies czy W.A.S.P.

Mystic Festival 2026. Line-up

Organizatorzy wydarzenia, które w Europie cieszy się już statusem "święta metalu", nie czekali długo z ogłoszeniem pierwszych szczegółów, dotyczących tegorocznej edycji. Natychmiast po zakończeniu festiwalu stało się jasne, że powróci on także w przyszłym roku! Mystic Festival 2026 odbędzie się w dniach 3-6 czerwca, ponownie na terenie gdańskiej Stoczni. Już na początku ruszył pierwszy etap sprzedaży biletów na imprezę - a trzy miesiące później poznaliśmy pierwsze gwiazdy, które za rok zawładną scenami Mystic Festivalu!

Na początku września 2025, za pośrednictwem mediów społecznościowych, potwierdzono pierwsze zespoły, które zagrają w 2026 w Gdańsku. Line-up, z tygodnia na tydzień, się rozrasta. Znamy już niemal wszystkie zespoły, które zaprezentują się w trakcie nadchodzącej edycji Mystic Festivalu. Ogłoszono już także headlinerów, a są to Black Label Society, Megadeth oraz Behemoth. 

Poniżej lista wykonawców, którzy zaprezentują się na kolejnej edycji Mystic Festivalu (kolejność alfabetyczna): 

  • A.A. Williams
  • Acid King
  • Allt
  • Anthrax
  • ARB
  • Avralize
  • Behemoth (headliner)
  • Belphegor
  • Benediction
  • Black Gold
  • Black Label Society (headliner)
  • Black Tusk
  • Blood Incantation
  • Bloodywood
  • BØLZER
  • Caskets
  • Carach Angren 
  • Carpenter Brut
  • Cavalera Conspiracy 
  • Ciśnienie
  • Czerń
  • Death to All 
  • Decapitated
  • Der Weg einer Freiheit
  • DisharmonicOrchestra
  • Dola
  • Down
  • DVRK
  • Eihwar
  • Electric Wizard
  • Embryonic Autopsy
  • Escuela Grind
  • Evergey
  • Eyehategod
  • Frogleap
  • Frontside
  • Fulci
  • Gaahls WYRD
  • Gatecreeper
  • Grave
  • Harakiri to the Sky 
  • H.EXE
  • Heathen
  • Hostia 
  • Hulder
  • Ice Nine Kills
  • Kanonenfieber
  • Kent Osborne
  • Kublai Khan TX
  • Marduk
  • Martyrdöd
  • Master Boot Record 
  • Mastodon
  • Megadeth (headliner)
  • Monkey3
  • Neckbreakker
  • Neptunian Maximalism - NNMM
  • Nocte
  • Overkill 
  • Pain
  • Priest
  • Primordial
  • Psychonaut
  • Quantum Trio
  • Return to Dust
  • Rotting Christ
  • Saxon
  • Scour
  • Septicflesh 
  • SETH
  • Severe Torture
  • Shining
  • Six Feet Under
  • Soilent Green
  • Species
  • The Gathering
  • The Hebridean Sheep
  • thrown
  • Tides from Nebula
  • Today is a Day
  • Truckfighters
  • Turbo
  • Unleashed
  • Vianova
  • Winterfylleth
  • Wonder - Games X Anime Show
  • Youth Code
  • Zetra

Poniżej znajdziesz udostępniony już przez organizatorów program, przedstawiający podział występów na dni i sceny:

Mystic Festival 2026. Bilety

W sprzedaży są dostępne bilety w ramach etapu 'Last Minute Call'. Zwykły karnet czterodniowy kosztuje 919 zł (+36,76 zł opłaty serwisowej), z kolei bilet jednodniowy: 439 zł (+17,76 opłaty serwisowej).

