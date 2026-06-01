Ta znana pisarka jest fanką metalu. "Jestem otwarta na odkrywanie zespołów z całego świata"

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-06-01 13:49

Elif Shafak, szanowana na całym świecie brytyjsko-turecka pisarka, wyznała publicznie, że od lat młodzieńczych jest fanką ciężkich brzmień. – Ten gatunek od zawsze do mnie przemawiał. Kiedy słucham takiej właśnie muzyki, czuję się spokojniejsza – dodała.

Elif Shafak, metal

i

Autor: Facebook/Elif Shafak, Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

Ta znana pisarka jest fanką metalu. "Ta muzyka nigdy mnie nie opuściła"

Elif Shafak to nazwisko, które kojarzy się z prestiżowymi nagrodami literackimi, głębokimi przemyśleniami o świecie i poruszającymi powieściami, takimi jak Bękart ze Stambułu czy Wyspa zaginionych drzew. Nie każdy jednak wiedział, że pisarka jest wielką fanką muzyki metalowej. O swoim zamiłowaniu do cięższych brzmień opowiedziała ostatnio w podcaście How I Write

Najważniejsze światowe zespoły nu metalowe. Oto ranking grup, które odmieniły oblicze współczesnego rocka i metalu

Jestem metalówą. Jestem nią odkąd pamiętam, od wczesnej młodości. Ta muzyka nigdy mnie nie opuściła. Ale tym, co zmieniło się na przestrzeni lat, jest to, że zaczęłam dryfować w stronę bardziej niszowych podgatunków. Zazwyczaj słucham melodyjnego death metalu. Uwielbiam industrial metal, klimaty nieco bardziej gotyckie, metalcore. Lubię wiele zespołów nordyckich, skandynawskich, ale jestem też bardzo otwarta na odkrywanie grup z całego świata – wyznała. 

Pisarka postanowiła wykorzystać także okazję, aby rozprawić się ze stereotypami, które dotyczą fanów metalowych dźwięków. – Uważam, że to absolutny mit, że ludzie słuchający metalu to agresywne jednostki. Wielu metalowców – w tym sami muzycy – to w rzeczywistości niezwykle łagodne dusze. Myślę, że ten gatunek zawsze do mnie przemawiał i kiedy słucham takiej muzyki, czuję się spokojniejsza – dodała Shafak. Przy okazji podkreśliła, że metal to gatunek niezwykle szczery. 

Polecany artykuł:

Polak pomaga Metallice wybierać polskie piosenki. Tomasz Włodarczyk zdradza kul…

Opiera się na czystych emocjach. Uwielbiam tę dialektykę, te kontrasty, szczególnie w melodyjnym death metalu. Wiecie, czysty wokal skontrastowany z czymś nieco bardziej gardłowym, ta szorstkość, intensywność tego wszystkiego – podsumowała pisarka we wspomnianym podcaście. 

Elif Shafak to także eseistka, aktywistka na rzecz praw człowieka oraz politolożka. Pisze zarówno po turecku, jak i po angielsku. Jej książki zostały przetłumaczone na ponad 50 języków. W swoich powieściach łączy tradycje Bliskiego Wschodu z zachodnim spojrzeniem, realizm z magią oraz historię ze współczesnością. Często porusza tematy tabu, kwestie praw kobiet, mniejszości czy wielokulturowości. 

Oto najlepsze metalowe albumy z lat 80. według sztucznej inteligencji [TOP10]:

Metal
Galeria zdjęć 11