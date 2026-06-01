The Smashing Pumpkins świętują 35-lecie „Gish” specjalnymi wydaniami winylowymi. Debiut, który zmienił muzykę!

Odświeżone wydania trafiły do sprzedaży nakładem niezależnych sklepów muzycznych oraz należącej do Billy’ego Corgana herbaciarni Madame ZuZu’s w Chicago. W sklepie MusicDrop.pl dostępna jest klasyczna wersja „Gish” na czarnym, 180-gramowym winylu.

„Gish” jest ucieleśnieniem wszystkich naszych nadziei, marzeń i możliwości z tamtego niezwykłego okresu. To także wczesny wgląd w szaleństwo, które ostatecznie zdefiniowało The Smashing Pumpkins – mówi perkusista Jimmy Chamberlin.

Grunge’owe kapele wszech czasów / Eska ROCK Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Wydany 28 maja 1991 roku nakładem Caroline Records album „Gish” stał się jednym z największych sukcesów niezależnej sceny rockowej swojej epoki. Nagrany z producentem Butchem Vigiem w Smart Studios w Madison materiał pokazał zespół, który od początku podążał własną ścieżką. Choć w pierwszych latach działalności grupę często łączono z grunge’em, The Smashing Pumpkins stworzyli własny język muzyczny, łącząc rock, metal, psychodelię, pop i shoegaze.

Na albumie znalazły się utwory, które do dziś pozostają fundamentem katalogu zespołu, w tym „I Am One”, „Siva” i „Rhinoceros”. Sukces „Gish” utorował drogę kolejnym przełomowym wydawnictwom grupy i pomógł albumowi osiągnąć status platynowej płyty.

Reedycja „Gish” jest kolejnym elementem jubileuszowych obchodów najważniejszych momentów w historii zespołu. W ubiegłym roku The Smashing Pumpkins świętowali 30-lecie albumu „Mellon Collie And The Infinite Sadness”, przygotowując m.in. rozszerzone wydanie winylowe z niepublikowanymi wcześniej nagraniami koncertowymi, specjalny projekt z Lyric Opera Of Chicago oraz liczne współprace specjalne.

Ostatnie lata należą do wyjątkowo twórczych w historii grupy. W tym czasie ukazały się albumy „Cyr”, „Atum: A Rock Opera In Three Parts” oraz „Aghori Mhori Mei”, potwierdzając nieustającą kreatywność zespołu.

Równolegle Billy Corgan rozwija swoje pozamuzyczne przedsięwzięcia. Drugi sezon jego podcastu „The Magnificent Others” przyniósł rozmowy m.in. z Courtney Love, Billym Idolem, Nancy Wilson i Yungbludem. Artysta zadebiutował także na festiwalu Coachella, pojawiając się gościnnie na scenie wraz z Sombr. Jako prezes National Wrestling Alliance doprowadził również do podpisania umowy z Comet TV, dzięki której NWA powróciła do ogólnokrajowej telewizji naziemnej po raz pierwszy od początku lat 90.

The Smashing Pumpkins przygotowują się także do jednej z największych tras koncertowych ostatnich lat. Ogłoszona niedawno „Rats In A Cage Tour” rozpocznie się we wrześniu i potrwa do listopada. Po pierwszym od 1994 roku występie zespołu na festiwalu Lollapalooza grupa zaprezentuje podczas trasy dwa odrębne sety: jeden poświęcony albumowi „Mellon Collie And The Infinite Sadness”, a drugi obejmujący najważniejsze utwory z niemal czterech dekad działalności.

W programie koncertów znajdą się zarówno kompozycje z najnowszego albumu „Aghori Mhori Mei”, jak i utwory z „Gish”, od których rozpoczęła się historia jednego z najważniejszych zespołów alternatywnego rocka.