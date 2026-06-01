Alice Cooper ostro na temat sztucznej inteligencji. "Nie ma serca oraz duszy"

Nie da się ukryć, że sztuczna inteligencja rewolucjonizuje branżę muzyczną. Mowa w końcu o narzędziu, które z jednej strony może wspomagać proces twórczy, z drugiej – jest to samodzielny generator utworów. AI przestała być tylko technologiczną ciekawostką. Zdecydowanie coraz śmielej zaznacza swoje miejsce na rynku muzycznym. Dlatego też artyści są regularnie pytani o swoje spojrzenie w temacie sztucznej inteligencji. Ostatnio głos zabrał Alice Cooper.

Oto lista najsmutniejszych piosenek w historii. Pojawiają się na niej rockowe numery

Wokalista przyznał, że choć maszyny są w stanie wygenerować technicznie doskonały utwór na dowolny temat, to brakuje im najważniejszego – ludzkiego pierwiastka.

Gdybym kazał sztucznej inteligencji napisać piosenkę o tym, że Eddie Trunk dołącza do The Rolling Stones, napisałaby świetny utwór. Ale jest jedna rzecz, której ona nie potrafi – nigdy nie była zakochana. Nigdy nie miała złamanego serca. Nigdy nie była wściekła. Nigdy nie była szczęśliwa. Zna tylko słowa. I wie tylko, jak te słowa ze sobą połączyć. Nie ma w tym jednak żadnych emocji. Nie ma serca, nie ma wyczucia, nie ma duszy i na tym właśnie polega jej porażka – powiedział Cooper w wywiadzie dla stacji SiriusXM.

Alice Cooper wystąpi w Polsce z Hollywood Vampires

Alice Cooper, gitarzysta Johnny Depp (aktor znany m.in. z serii Piraci z Karaibów) oraz Joe Perry, muzyk Aerosmith, w 2026 roku zagrają w Polsce. 10 września 2026, w łódzkiej Atlas Arenie, będzie można zobaczyć na żywo Hollywood Vampires.

Przypomnijmy, że zespół powstał w 2012 roku. Nazwa pochodzi od klubu gwiazd muzyki, który powstał z inicjatywy Coopera w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku (jego członkowie spotykali się głównie po to, by razem pić). Wspominana formacja wypuściła do tej pory dwa studyjne albumy – Hollywood Vampires (2015), a także Rise (2019).



