Rockowa wokalistka nagrodzona w konkursie "Debiuty" na festiwalu w Opolu! Kim jest Maja Oleśków?

Rozpoczął się już tegoroczny, 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Pierwsze wydarzenia w jego ramach odbyły się w czwartek 4 czerwca, a kluczowym momentem tego dnia był oczywiście koncert 'Debiuty'.

W tym roku w jego ramach występowali przed publicznością: zespół 21 Gram, Martyna Baranowska, Małgorzata Boć, Jacko Brango, Karolina Charko, Sara Girgis, Michał Grobelny Ola Kędra, Maja Oleśków i Julia Wasielewska. W konkursie przyznano trzy nagrody: laureatem nagrody ZPAV został zespół 21 gram za sprawą utworu Może tak miało być. Grupa zajęła także trzecie miejsce, ex eaquo z Martyną Baranowską, w głosowaniu jury (w składzie Doda, Marek Sierocki, Piotr Metz, Zygmunt Kukla i Jarosław Wasik), którzy jednak Nagrodę im. Anny Jantar przyznali Karolinie Charko za kompozycję Hamak.

Na drugim miejscu jury znalazła się Maja Oleśków, która natomiast została ogłoszona laureatką w głosowaniu publiczności, której najbardziej przypadł do gustu jej utwór Jeszcze raz. Odbierając statuetkę i nagrodę, w wysokości 20 tysięcy złotych, ta stwierdziła, że: "To mnie tylko utwierdza w przekonaniu, że rock and roll nigdy nie umrze". Słowa Mai Oleśków nie są przypadkowe, gdyż to właśnie z gitarowym światem ta związała swoją muzyczną działalność!

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Kim jest Maja Oleśków?

Maja Oleśków zyskała większą rozpoznawalność w marcu tego roku, gdy wyemitowany został odcinek programu "Szansa na Sukces" z gościnnym udziałem zespołu Enej. To w tym odcinku jedną z wykonawczyń była właśnie Maja, która od razu zwróciła na siebie uwagę swoim glam-metalowym wizerunkiem. Zaśpiewała ona utwór Symetryczno-liryczna, a jej występ na tyle zachwycił muzyków Enej, że zdecydowali się ją właśnie uczynić zwyciężczynią całego odcinka. Dzięki temu Maja trafiła do finału wiosennej edycji programu, który także wygrała, dzięki mocnej interpretacji utworu Miód Natalii Przybysz. Tym samym wokalistce udało się zakwalifikować do konkursu 'Debiuty' na tegorocznym Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.

Pochodząca z Kamiennej Góry Maja Oleśków, choć jest jeszcze uczennicą liceum i ma tylko 16 lat, już teraz zdobywa pierwsze znaczące laury w muzycznej branży. Choć na większą skalę robi to pod własnym nazwiskiem, to jest ona także wokalistką rockowo-metalowej kapeli Szczyle. Maja nie ukrywa, że zamierza podbić rodzime (ale nie tylko!) sceny metalowe i nie da się ukryć, że już teraz robi to z dużymi sukcesami!

Posłuchaj poniżej utworu Jeszcze raz, który zachwycił publiczność festiwalu w Opolu!

Tak wyglądał występ Mai Oleśków w Opolu: