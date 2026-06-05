Koncert Linkin Park za darmo w sieci już dziś! O której i jak oglądać?

Nie da się ukryć - po wznowieniu działalności zespół Linkin Park naprawdę nie zwalnia tempa! Formacja już we wrześniu 2024 roku, wraz z ogłoszeniem powrotu na scenę w nowym kształcie, z Emily Armstrong w roli wokalistki i z Colinem Brittainem za perkusją, wydała pierwszy singiel i natychmiastowo zapowiedziała nową płytę. Choć niektórym może być ciężko w to uwierzyć, to od premiery krążka From Zero miną w tym roku już dwa lata!

Choć póki co pogłosek, odnośnie tego, jakoby Linkin Park przymierzali się do wydania kolejnego wydawnictwa nie ma, to sama formacja praktycznie nie znika ze sceny - i to dosłownie! Zespół skupia się obecnie na koncertowaniu po niemal całym świecie i nie inaczej rzecz się będzie miała latem tego roku.

Ranking utworów z albumu "From Zero" Linkin Park Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Koncert Linkin Park na Rock am Ring będzie transmitowany na żywo!

Zespół rozpoczął swoją najnowszą serię koncertów po Europie już pod koniec maja, teraz zaś zmierza do Niemiec na odbywające się u naszych zachodnich sąsiadów w ten weekend Rock am Ring oraz Rock im Park.

Jak poinformował właśnie samo Linkin Park, pierwszy z wymienionych występów będzie transmitowany na żywo za darmo w sieci! Pokaz będzie miał miejsce już dziś, tj. w piątek 5 czerwca. Zgodnie z informacją od grupy, transmisja rozpocznie się o godzinie 22:55. Koncert będzie można oglądać za pośrednictwem Magneta TV oraz dzięki stronie internetowej magnetamusik.de.

Jak informują organizatorzy, Rock am Ring ponownie, po siedmioletniej przerwie, wraca do transmitowana swoich koncertów. Umożliwia to współpraca z Telekom, która ma potrwać na pewno do 2028 roku, co oznacza, że także koncerty w ramach kolejnych dwóch edycji wydarzenia będą transmitowane na żywo, do tego bez żadnych opłat.

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