Piotr Rogucki na 30-lecie. Artysta zapowiada koncerty i album!

Zamiast jednej, zamkniętej narracji o jubileuszu czy pojedynczego wydarzenia pojawia się kreacja bardzo różnorodnych doświadczeń. ROGUCKI x 30 to żywy proces, złożony z artystycznych poszukiwań m.in. nowych albumów i utworów, koncertów oraz własnych formatów scenicznych.

W centrum znajdują się dwa główne obszary: artysta i człowiek oraz sztuka i życie, które stale się przenikają i odbijają w sobie nawzajem. Całość nie zamyka się w retrospekcji, lecz otwiera przede wszystkim na przyszłość… Piotr Rogucki jako artysta jest w nieustającym procesie i transformacji.

ROGUCKI x 30 staje się więc nie linearną biografią, ale rodzajem atlasu wewnętrznego i zewnętrznego świata artysty, otwartą mapą tożsamości i aktywności, które niosą spektrum emocji. Jest to swoista „podróż przez Roguckiego” jako człowieka i jako intensywne zjawisko sceniczne, które cały czas się tworzy…

KMŻ - Rogucki TT2

Trzy dekady na scenie to masa emocji, wspomnień i doświadczeń. Trudno ująć to słowami. Nauczyłem się, że najwięcej satysfakcji przynosi wspólnota, że praca kolektywna i czerpanie z entuzjazmu jest najbardziej twórcze i inspirujące… dlatego zawsze dążę do wspólnotowego działania i uwielbiam się dzielić. Teraz w projekcie Rogucki x 30 dzielę się swoim doświadczeniem i przemianą, własnymi transmutacjami - z fanami, z artystami, z bliskimi. To bardzo kreatywny i żywy proces, dzięki któremu patrzę w przyszłość, a nie w przeszłość. 30 lat to nowe otwarcie - wyjaśnia Piotr Rogucki.

Piotr Rogucki na trasie w 2026 roku

Pierwszą odsłoną projektu ROGUCKI x 30 jest jesienna trasa koncertowa Rogucki & Normalni Ludzie pod hasłem „TRANSMUTACJE”, podczas której artysta zaprezentuje przekrojowo swoją twórczość - indywidualną oraz znaną z innych kluczowych projektów jak COMA i Karaś/Rogucki. Utwory zyskują zaskakujące aranżacje i brzmienia przygotowane przez Normalnych Ludzi. Spodziewajcie się też zupełnie nowego materiału.

TRANSMUTACJE są bowiem o alchemicznym przeobrażaniu, o nieustannych muzycznych poszukiwaniach i przepływie dobrej twórczej energii.

Kluczowym wątkiem jest również oprawa wizualna i warstwa performatywna koncertu. Rogucki przenikliwie, momentami wywrotowo i bardzo emocjonalnie łączy muzykę, teatr, performance, słowa i obrazy, budując doświadczenie, którego nie da się opisać słowami. Trzeba je przeżyć. Zaprasza do świata swojej wyobraźni, do archiwum wspomnień, ważnych dla siebie symboli, stanów i snów. To nie jest kolejny koncert, tylko wielowątkowe spotkanie z muzyką i innymi sztukami. Doświadcz 30 stanów skupienia!

ROGUCKI x 30 odwiedzi:

25.10 / Gdańsk / B90 / g.19

30.10 / Kraków / Studio / g. 20

31.10 / Łódź / Wytwórnia / g. 20

06.11 / Wrocław / Hala Stulecia (Sala WCK) / g. 20

29.11 / Katowice / Miasto Ogrodów / g. 19

15.12 / Warszawa / Stodoła / g. 19.30

BILETY: www.rogucki.art

ORGANIZATOR: CZULE.

Piotr Rogucki zapowiada album koncertowy

Trasie towarzyszy specjalne wydawnictwo płytowe - album koncertowy Rogucki & Normalni Ludzie „TRANSMUTACJE”, który ukaże się w październiku.

Muzyczne duety Piotra Roguckiego: