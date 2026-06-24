Jack White rozwodzi się z żoną! Małżeństwo trwało 4 lata

Jako pierwszy informację o zmianach w życiu prywatnym Jacka White'a podał portal TMZ. Dotarł on do pozwu, złożonego w jednym z amerykańskich sądów. Wynika z niego, że to (jeszcze) żona gitarzysty, Olivia Jean, złożyła wniosek o rozwiązanie ich małżeństwa 3 czerwca (a więc dzień po krakowskim koncercie White'a), tę datę wskazując jako moment rozpoczęcia separacji. Jako powód podano "niewłaściwe zachowanie małżeńskie", muzykowi zarzuca się "niewłaściwe postępowanie małżeńskie, które sprawia, że ​​dalsze pożycie jest niebezpieczne i niewłaściwe”. Choć brzmi dość groźnie, sformułowanie to jest standardowym, które wykorzystywane jest na pozwach o rozwód, składnych w stanie Tennessee.

W pozwie Olivia Jean stwierdza także, że ​​jest zależna od dochodów muzyka, chociażby w kwestii regularnych opłat rachunków, i potrzebuje jego wsparcia finansowego oraz zapisania jej na listę, dotyczącą ubezpieczenia na życie. Na ten moment Jack White nie zabrał głosu w tej sprawie.

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Kim jest Olivia Jean?

Olivia Jean to amerykańska wokalistka i gitarzystka, znana z rockowo-gotyckiej formacji The Black Belles. Po jej rozpadzie w 2012 roku skupia się ona na karierze solowej, w ramach której wydała już trzy albumy.

Olivia Jean była trzecią żoną Jacka White'a. Para zaczęła się spotykać w 2014 roku, a swoją relację potwierdziła dopiero siedem lat później. W 2022 roku wzięli ślub, który miał miejsce na koncercie otwierającym trasę "Supply Chain Issues" White'a. Para nie ma dzieci.

Pierwszą żoną gitarzysty była Meg White, z którą tworzył on zespół The White Stripes. Drugi ślub muzyk wziął w 2005 roku z modelką i artystką Karen Elson. To z nią Jack doczekał się dwójki dzieci.

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