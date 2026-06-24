Jack White rozwodzi się z żoną! Małżeństwo trwało 4 lata

Jako pierwszy informację o zmianach w życiu prywatnym Jacka White'a podał portal TMZ. Dotarł on do pozwu, złożonego w jednym z amerykańskich sądów. Wynika z niego, że to (jeszcze) żona gitarzysty, Olivia Jean, złożyła wniosek o rozwiązanie ich małżeństwa 3 czerwca (a więc dzień po krakowskim koncercie White'a), tę datę wskazując jako moment rozpoczęcia separacji. Jako powód podano "niewłaściwe zachowanie małżeńskie", muzykowi zarzuca się "niewłaściwe postępowanie małżeńskie, które sprawia, że dalsze pożycie jest niebezpieczne i niewłaściwe”. Choć brzmi dość groźnie, sformułowanie to jest standardowym, które wykorzystywane jest na pozwach o rozwód, składnych w stanie Tennessee.
W pozwie Olivia Jean stwierdza także, że jest zależna od dochodów muzyka, chociażby w kwestii regularnych opłat rachunków, i potrzebuje jego wsparcia finansowego oraz zapisania jej na listę, dotyczącą ubezpieczenia na życie. Na ten moment Jack White nie zabrał głosu w tej sprawie.
Kim jest Olivia Jean?
Olivia Jean to amerykańska wokalistka i gitarzystka, znana z rockowo-gotyckiej formacji The Black Belles. Po jej rozpadzie w 2012 roku skupia się ona na karierze solowej, w ramach której wydała już trzy albumy.
Olivia Jean była trzecią żoną Jacka White'a. Para zaczęła się spotykać w 2014 roku, a swoją relację potwierdziła dopiero siedem lat później. W 2022 roku wzięli ślub, który miał miejsce na koncercie otwierającym trasę "Supply Chain Issues" White'a. Para nie ma dzieci.
Pierwszą żoną gitarzysty była Meg White, z którą tworzył on zespół The White Stripes. Drugi ślub muzyk wziął w 2005 roku z modelką i artystką Karen Elson. To z nią Jack doczekał się dwójki dzieci.