Jack White zapowiedział niespodziewanie nowy studyjny album. Premiera jeszcze latem

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-06-10 9:20

Jack White uwielbia zaskakiwać swoich fanów i po raz kolejny udowodnił, że tradycyjne kampanie marketingowe są mu zupełnie zbędne. W lipcu 2026 roku na rynku ukaże się jego nowy solowy album zatytułowany "Frozen Charlotte".

Jack White

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Autor: Wikimedia Commons/ CC BY-SA 4.0

Jack White zapowiedział niespodziewanie nowy studyjny album. Oto szczegóły Frozen Charlotte

W 2024 roku osobom, które odwiedziły sklepy Third Man Records w Nashville, Detroit i Londynie rozdawano za darmo winylowe egzemplarze premierowego wydawnictwa od Jacka White'a. Takiego ruchu ze strony muzyka fani się nie spodziewali. Później album No Name trafił także do serwisów streamingowych i można go było kupić w sposób tradycyjny. 

Po dwóch latach White zapowiedział kolejny solowy krążek. I znowu zrobił to w swoim stylu. 

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Zamiast tradycyjnie ogłosić premierę siódmego albumu w mediach społecznościowych, muzyk wrzucił – dość niespodziewanie – pre-order winylowego wydania do sklep internetowego wytwórni Third Man Records, której jest założycielem. 

Płyta będzie zatytułowana Frozen Charlotte i ukaże się 10 lipca 2026. Według zapowiedzi na nadchodzącym wydawnictwie znajdzie się 13 utworów, w tym udostępnione jakiś czas temu GOD and the Broken Ribs oraz Derecho Demonico. 10 czerwca White podzielił się ponadto ze słuchaczami kolejną zapowiedzią albumu, kompozycją Dollar Bill.

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Siódmy krążek Jacka White'a został nagrany w Third Man Studio w Nashville. – Ten album pokazuje Jacka kontynuującego tę samą drapieżną, surową i frenetyczną energię, znaną z jego chwalonego krążka "No Name" z 2024 roku. Składający się z 13 utworów o wyrazistym klimacie i brzmieniu album "Frozen Charlotte" to potężne, rockandrollowe uderzenie z wyraźnymi, bluesowymi fundamentami… Wszystko to idealnie trafi w gusta wieloletnich fanów, jednocześnie szeroko otwierając drzwi dla nowych słuchaczy – czytamy na stronie wytwórni. 

Tak natomiast prezentuje się tracklista Frozen Charlotte:

  1. GOD and the Broken Ribs
  2. Derecho Demonico
  3. There's Nobody There
  4. Raising the Grain
  5. You'll Never Fix Me
  6. Nobody Knows
  7. Dollar Bill
  8. I Can't Believe What I'm Hearing
  9. Thick as Thieves
  10. All Alone Again
  11. She's in a Frenzy
  12. Making Contact
  13. Neighbors Blues

White'owi w studiu towarzyszyli: perkusista Patrick Keeler, basista Dominic Davis oraz klawiszowiec Bobby Emmett. Warto też pochylić się nad okładka krążka. Jej autorem jest sam muzyk, który pokazał proces powstawania tego dzieła w jednym z postów na Instagramie. 

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