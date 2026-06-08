Tom Morello bezwstydnie "okrada"... własnego syna! "Robię to, żeby pisać piosenki"

Pod koniec czerwca 2024 roku Tom Morello, gitarzysta najbardziej znany z gry w Rage Against the Machine, wypuścił premierowy utwór zatytułowany Soldier In The Army Of Love, który zapowiada jego kolejny solowy album. Muzyk, co jakiś czas, raczy słuchaczy kolejnymi nowymi kompozycjami. Ostatnio Morello połączył siły z Serjem Tankianem, wokalistą System of a Down.

Gitarzyści i gitarzystki wszech czasów według "Rolling Stone" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Adjourn It to numer z wyraźnie politycznym charakterem. Inspiracją do jego stworzenie okazały się "prześladowania imigrantów w USA oraz siła bohaterskiego oporu wobec narastającej fali faszyzmu". – W tym historycznym momencie każdy akt sztuki jest aktem oporu – napisał Morello na swoim Instagramie.

W najnowszym utworze swój udział ma także Roman Morello, syn muzyka Rage Against the Machine. Główny motyw gitarowy jest w całości dziełem 15-latka. Nie da się ukryć, że Tom Morello znalazł nowe źródło inspiracji... we własnym domu. Przyznał wprost, że bezczelnie podkrada genialne patenty swojemu synowi.

To mój dzieciak. Jest uwięziony ze mną w domu, więc bez przerwy kradnę jego riffy, żeby pisać piosenki! Sam zacząłem grać dopiero w wieku 17 lat. On zaczął mając jakieś 8 czy 9 lat. Już teraz pisze riffy, które mają w sobie to słynne "DNA Morello", ale jednocześnie są to patenty, na które ja sam bym nigdy nie wpadł – powiedział Tom Morello w rozmowie udostępnionej na YouTubie.

Tom Morello ogłosił szczegóły własnego festiwalu!

Premiera singla poprzedza festiwal Power To The People, który zaplanowano na 3 października 2026. Odbędzie się on w amfiteatrze Merriweather Post Pavilion w Columbii (stan Maryland).

Festiwal, którego pomysłodawcą jest Morello, został opisany jako "bezpartyjne święto pokoju, sprawiedliwości, solidarności, muzyki i działań społecznych". W składzie wydarzenia znaleźli się m.in. Bruce Springsteen, Foo Fighters, Cypress Hill, Serj Tankian, Dave Matthews czy Dropkick Murphys.

Oto ciekawostki o debiutanckim albumie Rage Against the Machine: