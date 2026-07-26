Pol'and'Rock Festival 2026 - DATA, MIEJSCE, LINE-UP. Sprawdź wszystkie najważniejsze informacje o wydarzeniu

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-07-26 14:28

Coraz to większymi krokami nadchodzi tegoroczna edycja "najpiękniejszego festiwalu świata". W tym artykule znajdziesz wszystko, co już wiadomo odnośnie Pol'and'Rock Festival 2026. Kto zagra na imprezie? Kiedy dokładnie i w jakiej lokalizacji się odbywa? Czy wstęp na teren imprezy dalej jest darmowy? Przedstawiamy kluczowe wieści.

Pol'and'Rock
Autor: mat. pras. Pol’and’Rock - Łukasz Giers/ Materiały prasowe

Pol'and'Rock Festival 2026 - wiadomo, kiedy i gdzie odbędzie się tegoroczna edycja

Organizatorzy nie czekali długo, aby zdradzić, czy i kiedy widzimy się w 2026 roku. Oficjalnie poinformowano, że 32. edycja Pol'adn'Rock Festival odbędzie się w dniach 30 lipca-1 sierpnia 2026, zgodnie z istniejącą umową również na terenie lądowiska Czaplinek-Broczyno.

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Pol'and'Rock Festival 2026 - LINE-UP

Już od końcówki 2025 roku Jurek Owsiak sukcesywnie ogłaszał kolejnych wykonawców swojego festiwalu. Kto na nim zagra?

Poniżej aktualny line-up wydarzenia:

  • ADHD - piątek 31.07, 18:25 (Mała Scena)
  • Albarosie & Shengen Clan - piątek 31.07, 21:00 (Duża Scena)
  • Atmosphere/Marcin Rozynek - czwartek 30.07, 18:25 (Mała Scena)
  • Basia Giewont - środa 29.07, 20:00 (Mała Scena)
  • BUM BUM ORKeSTAR - piątek 31.07, 15:00 (Duża Scena)
  • Daria ze Śląska - piątek 31.07, 21:40 (Mała Scena)
  • Dropkick Murphys- czwartek 30.07, 21:00 (Duża Scena)
  • Dziwna Wiosna - piątek 31.07, 16:30 (Duża Scena)
  • Dżem - piątek 31.07, 19:30 (Duża Scena)
  • Eagle-Eye Cherry - sobota 01.08, 22:30 (Duża Scena)
  • Ewelina Flinta - sobota 01.08, 21:35 (Mała Scena)
  • Godsmack - czwartek 30.07, 22:30 (Duża Scena)
  • Happysad - niedziela 02.08, 00:00 (Duża Scena)
  • Heľenine Oči - sobota 01.08, 16:30 (Duża Scena)
  • Jucho - czwartek 30.07, 21:40 (Mała Scena)
  • Kobranocka - piątek 31.07, 20:15 (Mała Scena)
  • Kosheen - sobota 01.08, 21:00 (Duża Scena)
  • Lej mi Pół - czwartek 30.07, 19:20 (Mała Scena)
  • Lipali - czwartek 30.07, 20:15 (Duża Scena)
  • Lost in You - sobota 01.08, 17:30 (Mała Scena)
  • L.U.C & REBELBABEL - „Muzyka z filmu Chłopi" - czwartek 30.07, 18:10 (Duża Scena)
  • Łzy - czwartek 30.07, 00:10, Mała Scena
  • Malevolence - sobota 01.08, 18:00 (Duża Scena)
  • Meteor Airlines - piątek 31.07, 18:25 (Mała Scena)
  • Myslovitz - piątek 31.07, 00:00 (Duża Scena)
  • Nocny Kochanek - piątek 31.07, 22:30 (Duża Scena)
  • Orbit Culture - czwartek 30.07, 19:40 (Duża Scena)
  • Orkiestra Dorosłych Dzieci - sobota 01.08, 15:00 (Duża Scena)
  • Paulina Przybysz Jazz - środa 29.07, 22:25 (Nocna Scena ASP)
  • P.O.D. - piątek 31 lipca, 00:10 (Duża Scena)
  • Special Guest - sobota 01.08, 19:30 (Mała Scena)
  • Spidergawd - piątek 31.07,18:00 (Duża Scena)
  • The Lottery Winners - czwartek 30.07, 15:10 (Duża Scena)
  • Trackstone - czwartek, 30.07, 17:00 (Mała Scena)
  • Trupa Trupa - sobota, 01.08, 21:55 (Mała Scena)
  • Varius Manx & Kasia Stankiewicz - czwartek, 30 lipca, 22:45 (Mała Scena)
  • Vended - czwartek 30.07, 16:40 (Duża Scena)
  • Voo Voo - środa 29.07, 23:50 (Mała Scena)
  • WaluśKraksaKryzys - sobota 1 sierpnia, 23:20 (Mała Scena)
  • Wargasm - sobota 01.08, 19:30, (Duża Scena)
  • Wiraszko - sobota 01.08, 18:25 (Mała Scena)

Goście ASP:

  • Marzena Figiel-Strzała - 30.07 (czwartek), 9:00
  • Marian Dziędziel - 30.07 (czwartek), 11:00
  • Agata Kulesza - 30.07 (czwartek), 13:00
  • Julia Szeremeta - 31.07 (piątek), 9:00
  • Bartek Dajnowski - 31.07 (piątek), 11:00
  • Radomir Wit - 31.07 (piątek), 13:00
  • Juliusz Machulski - 1.08 (sobota), 9:00
  • Zosia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona - 01.08 (sobota), 11:00
  • Sławosz Uznański-Wiśniewski - 01.08 (sobota), 13:00

W poniższym artykule znajdziesz dokładną rozpiskę godzinową wszystkich koncertów z podziałem na dni i sceny:

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