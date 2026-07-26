Najważniejsze brytyjskie grupy wszech czasów. To te zespoły kształtowały gitarową muzykę

Nie ma wątpliwości co do tego, że muzyka rockowa rodzić zaczęła się na terenie Stanów Zjednoczonych, a historia brzmienia, które dziś znamy pod nazwą 'rock and roll' sięga lat 50. ubiegłego wieku. Dość szybko jednak muzyka ta zaczęła przedostawać się do Europy, a szczególnie na swój własny sposób podchodzić do niej zaczęli artyści, artystki i zespoły z terenów Wielkiej Brytanii. Oczywiste jest, że kluczowy moment nadszedł w roku 1960, kiedy to powstała grupa świetnie już dziś znana pod nazwą The Beatles, stały skład której utworzyli John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr i George Harrison. Panowie szybko podbili rodzimy rynek i wyruszyli na podbój tego amerykańskiego, co świetnie się im udało. Sukces "czwórki z Liverpoolu" w USA rozpoczął tzw. "brytyjską inwazję", a tamtejsze stacje radiowe zaczęły regularnie grać muzykę wykonawców z Wysp.

Ci zaś brzmieniowo rozwijali się niezwykle szybko. To właśnie w Wielkiej Brytanii powstało połączenie rocka z bluesem, dziś określane mianem 'hard rock', to właśnie tam, a konkretnie to w Birmingham, narodził się heavy metal. Nie da się ukryć, że szeroko pojmowana muzyka brytyjska, rockowa i metalowa, ale nie tylko, odcisnęła ogromne piętno na światowej kulturze.

Oto brytyjskie grupy, które na zawsze zmieniły oblicze rocka. Bez tych formacji nie byłoby muzyki!

Brytyjskie zespoły wszech czasów - koniecznie trzeba je znać

Tym razem postanowiliśmy zebrać dla Was dwadzieścia najważniejszych, absolutnie kluczowych grup, które swoje pierwsze kroki stawiały właśnie na brytyjskim rynku. Zaznaczamy - w galerii na samej górze znajdziecie wyłącznie zespoły, stąd w rankingu brak chociażby Davida Bowie czy Eltona Johna - na listę, na której się pojawią jeszcze przyjdzie czas!

Sprawdź fakty o debiucie Black Sabbath:

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