Najważniejsze brytyjskie grupy wszech czasów. To te zespoły kształtowały gitarową muzykę

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-07-26 14:17

Wszystko co dobre, narodziło się i rozpoczęło w Stanach Zjednoczonych? Wcale nie zwłaszcza, jeśli mamy na myśli historię muzyki rockowej. Każdy wierny fan czy wierna fanka tego brzmienia dobrze wie o tym, jak istotny rozdział muzyki gitarowej rozpoczął się na terenie Wielkiej Brytanii. Oto zespoły, które dowodzą tego najlepiej!

Nie ma wątpliwości co do tego, że muzyka rockowa rodzić zaczęła się na terenie Stanów Zjednoczonych, a historia brzmienia, które dziś znamy pod nazwą 'rock and roll' sięga lat 50. ubiegłego wieku. Dość szybko jednak muzyka ta zaczęła przedostawać się do Europy, a szczególnie na swój własny sposób podchodzić do niej zaczęli artyści, artystki i zespoły z terenów Wielkiej Brytanii. Oczywiste jest, że kluczowy moment nadszedł w roku 1960, kiedy to powstała grupa świetnie już dziś znana pod nazwą The Beatles, stały skład której utworzyli John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr i George Harrison. Panowie szybko podbili rodzimy rynek i wyruszyli na podbój tego amerykańskiego, co świetnie się im udało. Sukces "czwórki z Liverpoolu" w USA rozpoczął tzw. "brytyjską inwazję", a tamtejsze stacje radiowe zaczęły regularnie grać muzykę wykonawców z Wysp.

Ci zaś brzmieniowo rozwijali się niezwykle szybko. To właśnie w Wielkiej Brytanii powstało połączenie rocka z bluesem, dziś określane mianem 'hard rock', to właśnie tam, a konkretnie to w Birmingham, narodził się heavy metal. Nie da się ukryć, że szeroko pojmowana muzyka brytyjska, rockowa i metalowa, ale nie tylko, odcisnęła ogromne piętno na światowej kulturze.

Oto brytyjskie grupy, które na zawsze zmieniły oblicze rocka. Bez tych formacji nie byłoby muzyki!

Brytyjskie zespoły wszech czasów - koniecznie trzeba je znać

Tym razem postanowiliśmy zebrać dla Was dwadzieścia najważniejszych, absolutnie kluczowych grup, które swoje pierwsze kroki stawiały właśnie na brytyjskim rynku. Zaznaczamy - w galerii na samej górze znajdziecie wyłącznie zespoły, stąd w rankingu brak chociażby Davida Bowie czy Eltona Johna - na listę, na której się pojawią jeszcze przyjdzie czas!

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