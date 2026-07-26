Metallica w 2004 roku zagrała z Joeyem Jordisonem (Slipknot). Co się stało z Larsem Ulrichem?

To właśnie Lars Ulrich powołał do życia Metallikę. Początkujący perkusista zamieścił w gazecie "The Recycler" ogłoszenie, w którym napisał, że szuka muzyków do zespołu, który grałby w stylu m.in. Iron Maiden i Diamond Head. Na te odpowiedział gitarzysta James Hetfield, z którym Lars szybko złapał chemię i z którym ostatecznie 28 października 1981 roku założył właśnie Metallikę. Od tamtej pory Ulrich stanowi filar formacji, nazywany jest nieoficjalnym liderem grupy, tym, który często podejmuje ostateczne decyzje i od którego wiele zależy. Ciężko więc wyobrazić sobie, by muzyk opuścił jakikolwiek koncert swojej formacji. Do takiej sytuacji doszło jednak 20 lat temu.

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Gdzie się podział Lars?!

W 2004 roku Metallica była jedną z gwiazd Download Festival, zapowiedziana została jako headliner niedzielnego wieczoru. To właśnie ten pokaz zapisał się w historii legendy thrashu jako ten, na którym za perkusją nie zasiadł Lars Ulrich. Godzina rozpoczęcia występu Metalliki rozpoczęła się, minuty mijały, a zespół nie pojawił się na scenie. Stanął na niej z godzinnym opóźnieniem, by ogłosić, że Ulrich trafił do szpitala, zapewniając przy tym, że nic poważnego się nie dzieje. Opóźnienie rozpoczęcia występu wynikało z faktu poszukiwania odpowiedniego zastępstwa, a te znalazły się same - i to nie jedno.

Jako pierwszy za bębnami zasiadł Dave Lombardo. Były perkusista Slayera zagrał Battery i The Four Horsemen, kolejno stery przejął Flemming Larsen, techniczny Larsa, który odpowiadał za Fade to Black. Po nim stanowisko za perkusją przejął właśnie Joey Jordison, który zajął się bębnami już do samego końca setu. Nieodżałowany perkusista Slipknota wyróżniał się na tle pozostałych członków Metalliki, gdyż miał na sobie charakterystycznś dla jego formacji maskę. Nie da się jednak ukryć - Joey poradził sobie wyśmienicie. Pokaz ten, jak i wiele innych z tej edycji festiwalu, był nagrywany telewizję kablową Scuzz TV, a teraz fragmenty niektórych trafiły do sieci. W przypadku Metalliki, udostępniono fragmenty pokazu właśnie z Jordisonem za bębnami i prezentują one jego grę w klasykach For Whom The Bell Tolls, Wherever I May Roam i Enter Sandman. Zobacz ten szczególny w karierze Metalliki moment poniżej.

Problemy zdrowotne

Dlaczego właściwie Larsa zabrakło na pokazie? Jak okazało się krótko po całym zdarzeniu, perkusista trafił do szpitala po poważnym atak paniki, stresu i lęku. Sam zainteresowany powiedział, że wyczerpanie w połączeniu z lotem doprowadziły go do stanu, w jakim nigdy wcześniej się nie znalazł.

Byłem wyczerpany. Było cholernie strasznie, znajdować się w małej pieprzonej metalowej rurze na wysokości 41 000 stóp. Nigdy nie miałem ataków lęku ani żadnych ataków stresu - powiedział później Lars.

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