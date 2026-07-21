"Koncerty tego zespołu to kwintesencja rock and rolla". Taylor Momsen (The Pretty Reckless) nie ma wątpliwości!

W 2009 roku, w Nowym Jorku, powstała formacja The Pretty Reckless. Na jej czele, od samego początku, stoi charyzmatyczna wokalistka Taylor Momsen, która wcześniej zagrała w filmach Jak Grinch ukradł święta oraz Plotkara. Postanowiła jednak poświęcić swój czas na rozwijanie kariery muzycznej. W sierpniu 2010 zespół wypuścił swój debiutancki album Light Me Up, na którym znalazł się m.in. wielki przebój Make Me Wanna Die.

Za sprawą kolejnych studyjnych wydawnictw formacja The Pretty Reckless umocniła swoją pozycję na rynku. Do tej pory zespół ma na swoim koncie pięć płyt. Jeśli chodzi o plany The Pretty Reckless na najbliższe miesiące, to muzycy nadal będą koncertować - warto pamiętać, że w ostatnich latach formacja występowała u boku ikon, AC/DC.

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Momsen, w rozmowie z iHeartRocks Canada, nie szczędziła komplementów pod adresem legendarnej australijskiej formacji. – Zobaczenie tego rozwoju i uznania ze strony moich bohaterów jest po prostu czymś niesamowicie satysfakcjonującym. Nie tylko możemy z nimi grać i dzielić scenę, ale także możemy zaprzyjaźnić się z ludźmi, których idolizowałam całe życie... Czuję się wielką szczęściarą, to prawdziwe błogosławieństwo – powiedziała wokalistka.

W dalszej części rozmowy Taylor Momsen otwarcie przyznała, że koncerty AC/DC są "definicją rock and rolla". – Kocham ich nad życie. Są fantastyczni, to najlepsi ludzie. Ich koncerty to kwintesencja rock and rolla. Oni tym żyją i oddychają. Definiują ten gatunek. Dostajesz lekcję rock and rolla każdego wieczoru, gdy tylko stają na scenie. Jest głośno, surowo i prawdziwie. Dają ognia. Możliwość oglądania tego show, co noc to spełnienie marzeń – dodała artystka.

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