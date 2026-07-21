Polski reżyser ogłosił współpracę z The Rolling Stones. Stworzył teledyski dla legendarnego zespołu

Brytyjska formacja The Rolling Stones wypuściła niedawno swój najnowszy studyjny album. Zespół dowodzony przez Micka Jaggera wydał 10 lipca 2026 roku 25. w karierze krążek zatytułowany Foreign Tongues.

Przypomnijmy, że materiał na wspomnianą płytę został nagrany w niecały miesiąc w londyńskim Metropolis Studios. Muzycy ponownie połączyli siły z producentem Andrew Wattem, który odpowiadał za poprzedni krążek grupy, czyli Hackney Diamonds z 2023. Na płycie Stonesów pojawili się goście specjalni m.in. Robert Smith z The Cure, Chad Smith z Red Hot Chili Peppers czy Paul McCartney. Nie można także nie wspomnieć, że na albumie usłyszymy także perkusistę Charliego Wattsa. Jego wkład został zarejestrowany podczas jednej z ostatnich sesji nagraniowych przed śmiercią muzyka w 2021. Zagrał on w utworze Hit Me in the Head, do którego teledysk stworzył... polski reżyser i ceniony twórca wizualny Krzysztof Grajper.

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Opublikował on informację o tym prestiżowym zleceniu na swoich profilach społecznościowych dokładnie w dniu swoich urodzin.

Wygląda na to, że jestem dziś o rok starszy. Nie jestem pewien, co myślę o tej części… ale wiem jedno: to prawdopodobnie najlepszy prezent urodzinowy, o jakim mogłem zamarzyć. Dziś dzielę się pierwszą z sześciu prac, które miałem okazję stworzyć dla The Rolling Stones. Młodsza wersja mnie nigdy by nie uwierzyła, że będę mógł coś takiego powiedzieć. I szczerze mówiąc, ja sam też bym w to nie uwierzył. Jestem po prostu ogromnie wdzięczny, że gdzieś po drodze się nie poddałem. Jestem wdzięczny każdej osobie, która mi zaufała, pracowała ze mną, wierzyła we mnie albo po prostu stanęła na mojej drodze w odpowiednim momencie. Czuję się dziś prawdziwym szczęściarzem – napisał Grajper na Instagramie.

Reżyser z Polski wyprodukował dla rockowej legendy łącznie kilka wyjątkowych obrazków. Jego wizualizacje powstały także do następujących utworów z albumu Foreign Tongues: Covered In You, Beautiful Delilah, Side Effects, Back in Your Life oraz Rough and Twisted. Można wszystkie obejrzeć je za pośrednictwem oficjalnego kanału The Rolling Stones na platformie YouTube.

Krzysztof Grajper od dawna funkcjonuje na rynku i odpowiada za wiele niezwykle popularnych projektów. To on właśnie odpowiada za słynny klip do utworu Tamagotchi nagranego przez duet Taconafide oraz teledysk do piosenki Nowy kolor z repertuaru rapera Otsochodzi. Krajowy reżyser został również uhonorowany w 2020 roku prestiżową nagrodą Camerimage za realizację wideo do kawałka Feeling Exactly formacji Bass Astral x Igo.

Polak odnosi ponadto ogromne sukcesy na rynku ściśle komercyjnym. Uznany twórca zrealizował z powodzeniem wiele głośnych kampanii reklamowych na zlecenie największych międzynarodowych korporacji i gigantów branżowych.

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