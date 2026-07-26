Najważniejsze zespoły w historii polskiego rocka. Te formacje znają i cenią całe pokolenia!

Ciężko jest jednoznacznie wskazać, kiedy dokładnie narodziła się muzyka rockowa, rozumiana w tym najbardziej klasycznym, podstawowym kształcie. Uznaje się, że ma ona swoje korzenie w muzyce rock and rollowej, która zaczęła się pojawiać na terenie Stanów Zjednoczonych już w latach 40., wywodząc się z bluesa, gospel, country i R&B. Kluczowa dla rozwoju gatunku okazała się być kolejna dekada, gdy na rynku pojawili się m.in. Chuck Berry czy Elvis Presley, a jeszcze ważniejsze z dzisiejszej perspektywy są lata 60. To wtedy powstało The Beatles, a kolejno sukces osiągali i osiągały także The Rolling Stones, The Doors, Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Yardbirds, Led Zeppelin, Black Sabbath i wielu, wielu innych.

Historia polskiego rocka wygląda bardzo podobnie. Na przełomie lat 50. i 60. na rodzimym rynku zaczęły pojawiać się pierwsze grupy, które w swojej twórczości inspirowały się brzmieniem "zza oceanu", by wymienić chociażby Czerwono-Czarnych, zespół Skaldowie, Niebiesko-Czarnych czy Trubadurów. Jeszcze więcej dziać się zaczęło pod koniec lat 60., gdy z powstałej w 1965 roku formacji Blackout utworzyła się grupa Breakout, którą dziś pamięta się jako tę, która nagrała pierwszą polską płytę rockową.

Muzyka rockowa lat 80-tych - Polska. Albumy, które zmieniły historię

Legendy polskiego rocka

Również i w kolejnej dekadzie rodzimi artyści nie próżnowali, powołując do życia różne grupy, które inspirowały się szeroko pojętym, wtedy niezwykle dynamicznie rozwijającym się brzmieniem rockowym. Jeszcze bardziej istotne okazały się być lata 80., gdy polską sceną muzyczną dosłownie rządził rock, podbijając rodzime festiwale i listy przebojów. Kolejna dekada - kolejna ważna zmiana, czyli czas, gdy w gitarowych brzmieniach zaczęły rządzić kobiety, solistki, choć zespoły wciąż powstawały - także już w nowym millenium.

Polska scena muzyczna może pochwalić się ogromną liczbą wspaniałych zespołów rockowych i metalowych - istnieje jednak z pewnością grupa tych, które są absolutnie kluczowe dla rodzimej historii muzyki, bez której to nie byłaby ona taka, jaką znamy ją obecnie. Które formacje mamy na myśli? Sprawdź nasz wybór w galerii na samej górze!

Poniżej sprawdź za to najważniejsze polskie zespoły metalowe: