Pol'and'Rock 2026 - harmonogram godzinowy wszystkich koncertów. Kto i o której godzinie zagra na Dużej i Małej Scenie?

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-07-23 13:05

Wielkimi krokami zbliża się tegoroczna edycja "Najpiękniejszego festiwalu świata"! Pol'and'Rock 2026 rozpocznie się już w czwartek 30 lipca i potrwa przez kolejne trzy dni. Jak prezentuje się czasowy rozkład koncertów? Znany jest już dokładny harmonogram. W tym artykule znajdziesz pełną rozpiskę z podziałem na dni i sceny.

Zespół rockowy na oświetlonej scenie przed tłumem fanów. O planie Pol'and'Rock Festival 2026 przeczytasz na EskaRock.
Autor: Dominik Sadowski/ Materiały prasowe

Wielkimi krokami zbliża się ten moment w roku, na który wielu i wiele czeka z niecierpliwością. Mowa oczywiście o Pol'and'Rock Festivalu, którego zorganizowana zostanie już 32. edycja! Tym razem "najpiękniejszy festiwal świata" odbywa się w dniach 30 lipca-1 sierpnia, oczywiście po raz kolejny na terenie Lotniska Czaplinek-Broczyno.

Wydarzenie z pewnością pod jednym szczególnym względem wyróżnia się na tle innych - wstęp na nie jest całkowicie darmowy!

KOLUMNA - Pol'and'Rock Festival

Harmonogram wszystkich koncertów na 32. Pol'and'Rock Festival 2026

Do rozpoczęcia Pol'and'Rock Festivalu zostało już tylko kilka dni! Czas więc zacząć powoli układać swój "koncertowy plan działania"! Na szczęście znany jest już pełny harmonogram wydarzenia z podziałem na godziny, dni i sceny. Jak się on przedstawia? Poniżej dokładna rozpiska.

Czwartek 30 lipca

Duża Scena

  • 15:00 – Rozpoczęcie
  • 15:10 – The Lottery Winners
  • 16:30 – Vended
  • 18:00 – L.U.C. & Rebel Babel Orchestra – Muzyka z filmu "Chłopi"
  • 19:30 – Orbit Culture
  • 21:00 – Dropkick Murphys
  • 22:40 – Godsmack
  • 00:10 – Myslovitz

Piątek 31 lipca

  • 15:00 – Bum Bum Orkestar & Friends
  • 16:30 – Dziwna Wiosna
  • 18:00 – Spidergawd
  • 19:30 – Dżem
  • 21:00 – Albrosie & Shenghen Clan
  • 22:30 – Nocny Kochanek
  • 00:10 – P.O.D.

Sobota 1 sierpnia

  • 15:00 – Orkiestra Dorosłych Dzieci
  • 16:30 – Heleenine Oči
  • 18:00 – Malevolence
  • 19:30 – Wargasm
  • 21:00 – Koshien
  • 22:30 – Eagle-Eye Cherry
  • 00:00 – Happysad
  • 01:30 – Piotr Bukartyk & Ajagorek

MAŁA SCENA

Czwartek 30 lipca

  • 17:30 – Trackstone
  • 18:25 – Wiaruszko
  • 19:30 – Lej Mi Pół
  • 20:25 – Lipali
  • 21:40 – Jucho
  • 22:45 – Varius Manx & Kasia Stankiewicz
  • 00:10 – Łzy

Piątek 31 lipca

  • 17:30 – Zuta
  • 18:25 – ADHD
  • 19:20 – Meteor Airlines
  • 20:25 – Kobranocka
  • 21:55 – Daria ze Śląska
  • 23:25 – Kasia Lins "Obywatel K.L."

Sobota 1 sierpnia

  • 17:30 – Lost in You
  • 18:25 – Atmosphere / Marcin Rozynek
  • 19:30 - Special Guest
  • 20:35 – Ewelina Flinta
  • 21:55 – Trupa Trupa
  • 23:20 – WaluśKraksaKryzys

A.S.P.

Środa 29 lipca

  • 20:00 – Basia Giewont
  • 21:05 – Paulina Przybysz – Jazz
  • 22:25 – Voo Voo

Czwartek 30 lipca

  • 09:00 – Marzena Figiel-Strzała
  • 11:00 – Marian Dziędziel
  • 13:00 – Agata Kulesza

Piątek 31 lipca

  • 09:00 – Julia Szeremeta
  • 11:00 – Bartek Dajnowski
  • 13:00 – Radomir Wit

Sobota 1 sierpnia

  • 09:00 – Juliusz Machulski
  • 11:00 – Zosia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona
  • 13:00 – Sławosz Uznański-Wiśniewski

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