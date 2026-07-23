Pol'and'Rock 2026 - harmonogram godzinowy wszystkich koncertów. Kto i o której godzinie zagra na Dużej i Małej Scenie?

Wielkimi krokami zbliża się ten moment w roku, na który wielu i wiele czeka z niecierpliwością. Mowa oczywiście o Pol'and'Rock Festivalu, którego zorganizowana zostanie już 32. edycja! Tym razem "najpiękniejszy festiwal świata" odbywa się w dniach 30 lipca-1 sierpnia, oczywiście po raz kolejny na terenie Lotniska Czaplinek-Broczyno.

Wydarzenie z pewnością pod jednym szczególnym względem wyróżnia się na tle innych - wstęp na nie jest całkowicie darmowy!

KOLUMNA - Pol'and'Rock Festival

Harmonogram wszystkich koncertów na 32. Pol'and'Rock Festival 2026

Do rozpoczęcia Pol'and'Rock Festivalu zostało już tylko kilka dni! Czas więc zacząć powoli układać swój "koncertowy plan działania"! Na szczęście znany jest już pełny harmonogram wydarzenia z podziałem na godziny, dni i sceny. Jak się on przedstawia? Poniżej dokładna rozpiska.

Czwartek 30 lipca

Duża Scena

15:00 – Rozpoczęcie

15:10 – The Lottery Winners

16:30 – Vended

18:00 – L.U.C. & Rebel Babel Orchestra – Muzyka z filmu "Chłopi"

19:30 – Orbit Culture

21:00 – Dropkick Murphys

22:40 – Godsmack

00:10 – Myslovitz

Piątek 31 lipca

15:00 – Bum Bum Orkestar & Friends

16:30 – Dziwna Wiosna

18:00 – Spidergawd

19:30 – Dżem

21:00 – Albrosie & Shenghen Clan

22:30 – Nocny Kochanek

00:10 – P.O.D.

Sobota 1 sierpnia

15:00 – Orkiestra Dorosłych Dzieci

16:30 – Heleenine Oči

18:00 – Malevolence

19:30 – Wargasm

21:00 – Koshien

22:30 – Eagle-Eye Cherry

00:00 – Happysad

01:30 – Piotr Bukartyk & Ajagorek

MAŁA SCENA

Czwartek 30 lipca

17:30 – Trackstone

18:25 – Wiaruszko

19:30 – Lej Mi Pół

20:25 – Lipali

21:40 – Jucho

22:45 – Varius Manx & Kasia Stankiewicz

00:10 – Łzy

Piątek 31 lipca

17:30 – Zuta

18:25 – ADHD

19:20 – Meteor Airlines

20:25 – Kobranocka

21:55 – Daria ze Śląska

23:25 – Kasia Lins "Obywatel K.L."

Sobota 1 sierpnia

17:30 – Lost in You

18:25 – Atmosphere / Marcin Rozynek

19:30 - Special Guest

20:35 – Ewelina Flinta

21:55 – Trupa Trupa

23:20 – WaluśKraksaKryzys

A.S.P.

Środa 29 lipca

20:00 – Basia Giewont

21:05 – Paulina Przybysz – Jazz

22:25 – Voo Voo

Czwartek 30 lipca

09:00 – Marzena Figiel-Strzała

11:00 – Marian Dziędziel

13:00 – Agata Kulesza

Piątek 31 lipca

09:00 – Julia Szeremeta

11:00 – Bartek Dajnowski

13:00 – Radomir Wit

Sobota 1 sierpnia

09:00 – Juliusz Machulski

11:00 – Zosia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona

13:00 – Sławosz Uznański-Wiśniewski

Pol’and’Rock Festival - 10 występów, które przeszły do historii imprezy: