Pol'and'Rock 2026 - harmonogram godzinowy wszystkich koncertów. Kto i o której godzinie zagra na Dużej i Małej Scenie?

Wielkimi krokami zbliża się ten moment w roku, na który wielu i wiele czeka z niecierpliwością. Mowa oczywiście o Pol'and'Rock Festivalu, którego zorganizowana zostanie już 32. edycja! Tym razem "najpiękniejszy festiwal świata" odbywa się w dniach 30 lipca-1 sierpnia, oczywiście po raz kolejny na terenie Lotniska Czaplinek-Broczyno.
Wydarzenie z pewnością pod jednym szczególnym względem wyróżnia się na tle innych - wstęp na nie jest całkowicie darmowy!
Harmonogram wszystkich koncertów na 32. Pol'and'Rock Festival 2026
Do rozpoczęcia Pol'and'Rock Festivalu zostało już tylko kilka dni! Czas więc zacząć powoli układać swój "koncertowy plan działania"! Na szczęście znany jest już pełny harmonogram wydarzenia z podziałem na godziny, dni i sceny. Jak się on przedstawia? Poniżej dokładna rozpiska.
Czwartek 30 lipca
Duża Scena
- 15:00 – Rozpoczęcie
- 15:10 – The Lottery Winners
- 16:30 – Vended
- 18:00 – L.U.C. & Rebel Babel Orchestra – Muzyka z filmu "Chłopi"
- 19:30 – Orbit Culture
- 21:00 – Dropkick Murphys
- 22:40 – Godsmack
- 00:10 – Myslovitz
Piątek 31 lipca
- 15:00 – Bum Bum Orkestar & Friends
- 16:30 – Dziwna Wiosna
- 18:00 – Spidergawd
- 19:30 – Dżem
- 21:00 – Albrosie & Shenghen Clan
- 22:30 – Nocny Kochanek
- 00:10 – P.O.D.
Sobota 1 sierpnia
- 15:00 – Orkiestra Dorosłych Dzieci
- 16:30 – Heleenine Oči
- 18:00 – Malevolence
- 19:30 – Wargasm
- 21:00 – Koshien
- 22:30 – Eagle-Eye Cherry
- 00:00 – Happysad
- 01:30 – Piotr Bukartyk & Ajagorek
MAŁA SCENA
Czwartek 30 lipca
- 17:30 – Trackstone
- 18:25 – Wiaruszko
- 19:30 – Lej Mi Pół
- 20:25 – Lipali
- 21:40 – Jucho
- 22:45 – Varius Manx & Kasia Stankiewicz
- 00:10 – Łzy
Piątek 31 lipca
- 17:30 – Zuta
- 18:25 – ADHD
- 19:20 – Meteor Airlines
- 20:25 – Kobranocka
- 21:55 – Daria ze Śląska
- 23:25 – Kasia Lins "Obywatel K.L."
Sobota 1 sierpnia
- 17:30 – Lost in You
- 18:25 – Atmosphere / Marcin Rozynek
- 19:30 - Special Guest
- 20:35 – Ewelina Flinta
- 21:55 – Trupa Trupa
- 23:20 – WaluśKraksaKryzys
A.S.P.
Środa 29 lipca
- 20:00 – Basia Giewont
- 21:05 – Paulina Przybysz – Jazz
- 22:25 – Voo Voo
Czwartek 30 lipca
- 09:00 – Marzena Figiel-Strzała
- 11:00 – Marian Dziędziel
- 13:00 – Agata Kulesza
Piątek 31 lipca
- 09:00 – Julia Szeremeta
- 11:00 – Bartek Dajnowski
- 13:00 – Radomir Wit
Sobota 1 sierpnia
- 09:00 – Juliusz Machulski
- 11:00 – Zosia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona
- 13:00 – Sławosz Uznański-Wiśniewski