Krzysztof Skiba porównał Kazika Staszewskiego do papieża Jana Pawła II. Zaskakujący wpis muzyka

Wokalista formacji Kult uchodzi za jedną z najważniejszych postaci w historii rodzimej branży rozrywkowej. Kazik Staszewski występuje przed publicznością nieprzerwanie od ponad czterdziestu lat, angażując się w liczne projekty poboczne oraz rozwijając z sukcesami karierę solową. Pomimo upływu czasu artysta niezmiennie przyciąga tłumy fanów na swoje żywiołowe występy na żywo.

Kazik Staszewski wrócił na scenę po problemach zdrowotnych

Artysta zapowiedział niedawno ograniczenie swojej muzycznej aktywności, co ma bezpośredni związek z głośnym incydentem z końcówki 2025 roku. Podczas koncertu w Zielonej Górze wokalista pojawił się na scenie w złej formie, a kilka dni później trafił do placówki medycznej na Teneryfie, gdzie specjaliści musieli walczyć o jego życie i powrót do pełni sił. Ostatnie miesiące upłynęły mu na intensywnej rekonwalescencji, dzięki czemu pod koniec wiosny muzyk mógł wrócić na scenę ze swoją macierzystą grupą. Obecnie zespół gra własne plenerowe widowiska i pojawia się w ramach specjalnego formatu „Męskie Granie Przestawia” podczas tegorocznej edycji popularnej trasy.

Krzysztof Skiba dostrzegł uderzające podobieństwo Kazika Staszewskiego do papieża Polaka

Niespodziewanie to właśnie Staszewski stał się głównym tematem najnowszej publikacji w mediach społecznościowych, której autorem jest Krzysztof Skiba z zespołu Big Cyc. Muzyk opublikował na swoim profilu na Facebooku wykadrowaną fotografię frontmana Kultu, do której ten pozował wraz z fanką na jednej ze stołecznych ulic.

Dołączony do zdjęcia komentarz zawierał dość zaskakujące zestawienie, ponieważ Skiba porównał wygląd Staszewskiego do aparycji Jana Pawła II. Chociaż autor natychmiast zaznaczył satyryczny charakter swoich przemyśleń, podkreślił jasno na Facebooku: „trudno zaprzeczyć, że Kazik Staszewski zaczyna z wiekiem upodabniać się do Jana Pawla II i nie mówię tu o postawie życiowej, tylko o fizycznym podobieństwie. Rysy twarzy tak podobne, że aż chce się mówić do niego »Ojcze Święty«”. Lider Big Cyca postanowił dodatkowo rozwinąć tę nieszablonową myśl.

Gdyby Kazika ubrać w białe, papieskie szaty, podobieństwo byłoby zdecydowanie jeszcze większe i wówczas nie tylko starsze panie rzucałyby się z płaczem do nóg i do całowania pierścienia. Dobra wiadomość dla agencji aktorskich. Jeśli ktokolwiek szukałby aktora do roli Jana Pawła II, to żaden tam Adamczyk, czy inny aktor, a tylko Kazik.

Twórca posta wielokrotnie podkreślał w nim humorystyczny ton całej sytuacji, dodając przy okazji szczere życzenia zdrowia dla starszego kolegi ze sceny. Znaczna część internautów od razu podłapała ten żart, a niektórzy zwrócili uwagę, że wokalista Kultu przypomina raczej Udo Dirkschneidera, czyli byłego lidera niemieckiej grupy metalowej Accept. Pojawiły się jednak również głosy silnego oburzenia, które zmusiły członka Big Cyca do opublikowania stosownego sprostowania. W swoim wyjaśnieniu wyraźnie zaznaczył, że nie zamierzał kpić ze starszego artysty ani z jego niedawnych wyznań dotyczących duchowości, a wpis kategorycznie nie powinien stanowić pretekstu do jakichkolwiek ataków na tle światopoglądowym.

Drodzy Państwo! Wielu z Was chyba niezrozumiało intencji tego wpisu. To po prostu odkrycie, że Kazik po latach fizycznie upodobnił się do papieża. Tak to się czasem dzieje. Mam kolegę, który w pewnym wieku zaczął przypominać Chucka Norrisa, inny Ojca Dyrektora, a jeszcze inny Liz Taylor. Tak sie po prostu dzieje. To nie powód by kogokolwiek wyśmiewać, acz jest to oczywiscie zabawne. Poglądów Kazika nie zmienimy. Ma jakie ma, bo każdy ma swoje, trudno, ale to nie powinien być powód do hejtu - dodał w komentarzu Krzysztof Skiba.