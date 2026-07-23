Lzzy Hale z Halestorm śpiewa utwór Soundgarden. "Zawsze chcę oddać hołd spuściźnie Chrisa Cornella"

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-07-23 11:28

Lzzy Hale z Halestorm staje za mikrofonem, a za bębnami siada legendarny perkusista Soundgarden, Matt Cameron! W sieci pojawił się kolejny cover, za który odpowiada projekt King Ultramega. Powstał on, aby pielęgnować pamięć o Chrisie Cornellu.

Lzzy Hale gra na gitarze i śpiewa. Obok na drugim zdjęciu Chris Cornell z gitarą. O projekcie King Ultramega na EskaRock.
Autor: Wikimedia Commons/ CC BY-SA 4.0

Lzzy Hale z Halestorm śpiewa utwór Soundgarden. Czas na kolejną odsłonę projektu King Ultramega

Projekt King Ultramega to inicjatywa powołana przez basistę i producenta Marka Menghi, której celem jest pielęgnowanie pamięci o Chrisie Cornellu. Koncepcja jest prosta: zebrani muzycy biorą na warsztat utwór z bogatej dyskografii artysty – od Soundgarden, przez Audioslave, aż po jego solowe płyty.

Pierwszy cover zrealizowany pod szyldem King Ultramega (chodzi o nawiązanie do tytułu jednego z albumów Soundgarden, Ultramega OK z 1988) został udostępniony w połowie lipca 2025. Teraz projekt wziął na warsztat kompozycję Birth Ritual od Soundgarden. To numer, który pojawił się na ścieżce dźwiękowej do kultowego filmu Singles z 1992 w reżyserii Camerona Crowe’a. 

Grunge’owe kapele wszech czasów / Eska ROCK

Do pracy nad nową wersją Birth Ritual Menghi zaprosił wyjątkowych gości. Za perkusją zasiadł Matt Cameron, czyli człowiek, który współtworzył oryginalną wersję tego kawałka w barwach Soundgarden. Ścieżki gitar zarejestrował Joe Hottinger z Halestorm, a sekcję wokalną przejęła liderka tej samej formacji, Lzzy Hale.

Za każdym razem, gdy mierzę się z utworem Chrisa Cornella, zawsze chcę oddać hołd jego muzycznemu dziedzictwu. W przypadku "Birth Ritual" chciałam z nim zatańczyć, połączyć jego poruszające do głębi słowa z moją własną duszą i znaleźć sposób, by naprawdę zamieszkać wewnątrz tej piosenki – powiedziała Hale, cytowana w informacji prasowej. 

Z kolegi Menghi dodał: – Zaangażowanie Matta było kluczowe. Obecność kolesia, który naprawdę to przeżył – i jak powszechnie wiadomo, pojawia się w filmie, grając na żywo oryginalną wersję tego utworu zza zestawu perkusyjnego w jednej ze scen – daje naszej wersji niezaprzeczalną, autentyczną energię. [...] Połączenie naszej sekcji rytmicznej z czystą mocą Lzzy i Joego wyniosło ten utwór wprost w stratosferę. Lzzy w pełni oddaje tę surową, charakterystyczną chrypę Cornella, a gra Joego na gitarze jest po prostu powalająca

Poniżej możecie zapoznać się z Birth Ritual w wykonaniu King Ultramega: 

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Warto na sam koniec wspomnieć, że wszystkie wpływy ze sprzedaży singli sygnowanych przez projekt King Ultramega zasilają konto organizacji MusiCares, która wspiera artystów zmagających się z problemami natury psychicznej oraz uzależnieniami.

Oto ciekawostki o albumie Down on the Upside od formacji Soundgarden: 

Soundgarden
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