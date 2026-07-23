Wokalistka Spiritbox przerwała koncert i wyrzuciła z niego fana! "To nie zawody karate"

Spiritbox to obecnie jedna z najbardziej pożądanych marek na metalowej mapie świata. Ta kanadyjska formacja łączy progresywną precyzję z miażdżącym ciężarem. Na czele grupy stoi wokalistka Courtney LaPlante. Grupa ma na swoim koncie dwa studyjne albumy: Eternal Blue (2021) oraz Tsunami Sea (2025).

Obecnie grupa koncertuje w Ameryce Północnej w roli supportu dla Evanescence. Ostatnio muzycy zagrali w Phoenix w Arizonie. W trakcie występu doszło do pewnego incydentu.

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Tuż przed finałowym numerem – a mianowicie Soft Spine – wokalistka Spiritbox przerwała koncert. Chwyciła za mikrofon i natychmiast dała do zrozumienia, że bezpieczeństwo publiczności jest dla zespołu czymś bardzo istotnym.

Zev [Rose - przyp. red.] siedzi wysoko przy perkusji i widzi, że dzieje się tu jakieś gówno. Nie zagramy ani jednego numeru więcej i ten koncert nie będzie kontynuowany, dopóki nie upewnimy się, że wszyscy jesteście bezpieczni. Kto jest tym świrem, który krzywdzi innych? Wskażcie go! – zaapelowała do tłumu wokalistka.

Reakcja publiczności była błyskawiczna – fani od razu zaczęli pokazywać palcami osobę odpowiedzialną za zamieszanie i skandować hasło: "wyrzućcie go!". – Wszyscy cię widzieliśmy i wiemy, gdzie jesteś. Twój tyłek zaraz stąd wyleci – dodała liderka Spiritbox. Później przypomniała także podstawową zasadę koncertowej etykietki. – To nie są zawody karate o złoty medal, tylko koncert rockowy. Jeśli ktoś upada w tłumie, to co robicie? Podnosicie go! – powiedziała wokalistka.

Ochrona obiektu szybko przejęła i wyprowadziła prowokatora. A grupa dokończyła, na szczęście, koncert.

Spiritbox powróci do Polski w 2026

Niebawem formacja Spiritbox ponownie zagra w naszym kraju. Koncert zaplanowano na 23 września w Małej Arenie w gliwickiej PreZero Arenie. Co istotne, Courtney LaPlante i spółka nie przyjadą do nas sami. Towarzyszyć im będą dwie kapele: Jinjer (grupa z Ukrainy, która gra techniczny metalcore; na jej czele stoi wokalistka Tatiana Shmayluk) oraz Dying Wish (młoda krew z USA, która przywraca wiarę w klasyczny metalcore). Organizatorem koncertu jest Mystic Coalition.

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