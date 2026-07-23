Brytyjska formacja Iron Maiden podziękowała za festiwal Eddfest. Nie zabrakło też gorzkich słów pod adresem... złodziei

Brytyjska formacja Iron Maiden w 2026 roku kontynuuje trasę Run For Our Lives, która rozpoczęła się w 2025. W ubiegłym roku muzycy grali wyłącznie na Starym Kontynencie (dotarli m.in. do Polski), w tym trasa dotrze także do Ameryki Północnej i Południowej, Azji oraz Australii. Na razie za nami wyłącznie występy w Europie.

Ten etap zakończył się festiwalem Eddfest, który odbył się 10 i 11 lipca w Knebworth. Były koncerty (oprócz Maidenów, zagrali także m.in. The Darkness czy Airbourne), ale Maideni przygotowali również dodatkowe atrakcje dla wszystkich fanów. Było można zwiedzać muzeum poświęcone grupie. Nie zabrakło baru Eddiego czy wesołego miasteczka. – Wybraliśmy Knebworth Park, ponieważ daje nam przestrzeń, której po prostu brakuje na stadionach, aby stworzyć dla naszych fanów coś przełomowego – zapowiadał Rod Smallwood, menedżer Iron Maiden, cytowany w informacji prasowej.

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Festiwal Eddfest był świętem dla wszystkich fanów Żelaznej Dziewicy. Teraz zespół postanowił oficjalnie podsumować całość. W sieci udostępnione zostało sześciominutowe wideo pokazujące kulisy tego wydarzenia.

– Przeszedłem się po terenie, zanim weszli fani. Obejrzałem to wszystko i muszę przyznać, że to po prostu niesamowite. Ta cała strefa muzealna zrobiła na mnie ogromne wrażenie – powiedział basista Steve Harris.

Wideo uwieczniło także wyjątkowy moment – ciepłe powitanie Harrisa z byłym wokalistą Iron Maiden, Blaze’em Bayleyem, który miał okazję także wystąpić na scenie ze swoim zespołem w trakcie Eddfestu.

Choć impreza okazała się sukcesem, w opisie dołączonym do filmu muzycy podzielili się przykrą informacją. Okazało się, że już pierwszej nocy z baru Eddie's Dive Bar skradziono firmowe parasole z logo Iron Maiden.

– Dziękujemy wszystkim (z wyjątkiem ludzi, którzy w piątek wieczorem ukradli wszystkie parasole z Dive Baru... słaba akcja, goście. I to dosłownie), którzy sprawili, że był to weekend pełen niezapomnianych wrażeń! Naszym partnerom handlowym za nagrody na wesołym miasteczku, ekipie technicznej, która tchnęła życie w to widowisko, oraz fanom, dzięki którym to wszystko jest możliwe! – czytamy.

Iron Maiden w końcu w Rock and Roll Hall of Fame

W tym roku grupa Iron Maiden w końcu zostanie wprowadzona do Rock and Roll Hall of Fame. Czekała na to ponad dwie dekady. Oprócz nich, w tym roku do "Salonu Sław" dołączą także: Phil Collins, Billy Idol, Oasis, Joy Division/New Order, Sade, Luther Vandross oraz Wu-Tang Clan. Przypomnijmy, że uroczysta gala odbędzie się 14 listopada 2026 w Los Angeles. Nie wezmą w niej udział muzycy Iron Maiden, ponieważ będą wówczas w trakcie trasy koncertowej.

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