Nowy album Saxon nadchodzi. Tak będzie zatytułowany

Brytyjska formacja Saxon, dowodzona przez wokalistę Biffa Byforda, działa jak dobrze naoliwiona maszyna. Na początku 2024 roku zespół wydał 24. studyjny krążek zatytułowany Hell, Fire and Damnation. Muzycy promowali całość na koncertach i dość szybko zaczęli komponować premierowe utwory. Prace twórcze rozpoczęły się w ubiegłym roku.

Nagrywanie miało rozpocząć się na początku 2026, ale pod koniec stycznia wokalista Saxon przekazał, za pośrednictwem mediów społecznościowych, że album jest już... gotowy. – Andy Sneap [wieloletni producent Saxon i koncertowy gitarzysta Judas Priest - przyp. red.] zakończył miksowanie nowej płyty. Jestem pewien, że usłyszycie o niej więcej w trakcie lata – powiedział wówczas Byford.

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Wydawało się więc, że kolejne studyjne wydawnictwo Saxon pojawi się na półkach sklepowych jeszcze w tym roku. Tak się jednak nie stanie. – Album ukaże się 22 stycznia 2027. Nikt o tym nie wie. Jesteś pierwszą osobą, której to mówimy. Zamówienia przedpremierowe będzie można składać na początku września. Wtedy też pojawi się pierwszy singiel – wideo i utwór – i myślę, że ten singiel zostanie wydany we wrześniu również na siedmiocalowym winylu – zdradził Byford w podcaście Last Ride.

Przypomnijmy, że w nagrywaniu, oprócz Byforda, udział wzięli: perkusista Nigel Glockler, basista Tim "Nibbs" Carter oraz gitarzyści Doug Scarratt i Brian Tatler. Ten ostatni, podczas festiwalu Maid Of Stone w Wielkiej Brytanii, zdradził, że nadchodzący krążek będzie zatytułowany Gods of Thunder.

Saxon ponownie zagrał w Polsce w 2026

Mystic Festival to jeden z najbardziej znanych, lubianych i cenionych - nie tylko w naszym kraju - letnich festiwali muzycznych. Tegoroczna edycja imprezy odbyła się w dniach 3-6 czerwca, ponownie na terenie gdańskiej Stoczni i jednocześnie po raz ostatni. Na tegorocznym Mysticu zagrał m.in. Saxon. Był to powrót grupy do Gdańska po czteroletniej przerwie. Saxon zaprezentował się ostatniego dnia festiwalu. Był główną gwiazdą na Park Stage.

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