Znany gitarzysta zamiast Slasha w Guns N' Roses?! Zaskakujące wyznanie

Zespół Guns N' Roses w naprawdę imponującym stylu zadebiutował na rynku muzycznym wraz z wydaniem w 1987 roku kultowego już Appetite for Destruction. W tym czasie grupa działała w składzie Axl Rose, Slash, Duff McKagan, Izzy Stradlin oraz Steven Adler. Jako pierwszy z tej paczki wyleciał perkusista, który nie był w stanie poradzić sobie z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. Rok po nim wyłamał się Izzy, aż w końcu kolejno w 1996 i 1997 roku Slash i Duff. Ze składu odeszli w końcu także zastępcy Stevena i Stradlina: Gilby Clarke i Matt Sorum.

Jedynym pozostałym na "placu boju" został w końcu sam Axl, który zdecydował się zebrać nowy skład. Ten jednak w kolejnych latach zmieniał się na tak dużą skalę, że ciężko jest wymienić wszystkie nazwiska, które przewinęły się przez Guns N' Roses - do tych najbardziej znanych należą m.in. Josh Freese, Buckethead, DJ Ashba, Chris Pitman czy Robin Finck.

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Kto miał grać w Gunsach za Slasha?

Sam Slash doczekał się kilku następców. Pierwszym był Finck, którego w 2000 roku zastąpił Buckethead, kolejno w Gunsach pojawił się Ron "Bumblefoot" Thal, aż w końcu w latach 2009-2015 głównym gitarzystą formacji był DJ Ashba. Okazuje się jednak, że na pewnym etapie pojawił się pomysł, by w Guns N' Roses pojawił się "nowy Slash".

W jednym z odcinków oficjalnego podcastu Gunsów, "Appetite For Distortion" jako gość pojawił się Doug Aldrich - były już gitarzysta takich zespołów, jak Dio czy Whitesnake. Wyznał on, że krótko po odejściu z grupy Slasha skontaktował się z nim jego dobry znajomy, Dizzy Reed, wieloletni klawiszowiec Guns N' Roses. To on miał powiedzieć mu, że poszukiwany jest ktoś nowy na stanowisko gitarzysty, kto wniesie do Gunsów nieco więcej rockowego klimatu.

Aldrich jednak na tym etapie (a więc musiało się to dziać w początkach lat 2000.) dopiero co dołączył do Whitesnake i jak wspomina w chwili, gdy otrzymał telefon siedział obok niego sam David Coverdale, a zespół był w trakcie prac nad nową płytą. Gitarzysta mówi, że jedyną słuszną decyzją była odmowa, a z perspektywy czasu jest zadowolony z tego, co udało mu się osiągnąć z angielską ikoną hard rocka. Aldrich był członkiem Whitesnake do 2014 roku i nagrał z formacją dwa albumy: Good to Be Bad oraz Forevermore.

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