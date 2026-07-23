To najlepszy utwór z "Violator" Depeche Mode? Ten klasyk szczególnie ceni Martin Gore

Zespół Depeche Mode od ponad czterech dekad już należy do grona tych, które uznaje się za szczególnie istotne dla historii światowej muzyki. Grupa powstała w 1980 roku, debiutując pierwszym albumem o tytule Speak & Spell już rok później. Początkowo dała się ona poznać jako reprezentująca brzmienie, które określić można raczej jako 'synth-pop', 'electropop' czy 'nowa fala'. Z czasem jednak formacja zaczęła bardziej eksplorować świat dźwięków, dzięki czemu na swoim piątym albumie, Black Celebration z 1986 roku, pokazała się od innej, nieco bardziej industrialnej i post-punkowej strony.

Apogeum muzycznej zmiany w Depeche Mode nadeszło cztery lata później za sprawą legendarnego już dziś wydawnictwa Violator. To na nim właśnie jak nigdy wcześniej wybrzmiały gitarowe inspiracje, co formacja pociągnęła na kolejnych swoich płytach: Songs of Faith and Devotion oraz Ultra. Jednak to właśnie projekt z 1990 roku cieszy się statusem szczególnego dla wszystkich fanów i fanek Depechów, do tego to on właśnie przesądził o jego światowej sławie.

Depeche Mode - przełomowe single zespołu / Eska Rock

Ten utwór z "Violator" jest szczególny? Tak uważa Martin Gore!

Choć Martin Gore nie jest założycielem Depeche Mode, to jednak od momentu dołączenia do zespołu pełni w nim rolę głównego kompozytora i autora tekstów, niekiedy występuje także w roli głównego wokalisty.

Violator to w dużej mierze dzieło właśnie Gore'a, który jednak dopuścił do współpracy nad nim nieco bardziej, niż wcześniej, Alana Wildera. Pomimo tego to właśnie gitarzysta widnieje jako główny autor wszystkich kompozycji z Violator. Którą z kompletu dziewięciu, które trafiły na wydawnictwo ceni sam Martin?

Muzyk wyznał to w książeczce, dołączonej do albumu kompilacyjnego The Singles 86>98 z 1998 roku. Jak stwierdził Gore, jego zdaniem szczególnie z całego Violator wyróżnia się utwór Policy of Truth. Uważa on, że wyjątkowo ciekawie wybrzmiewa jego ogólny koncept i tematyka, czyli chęć zachowania pozorów i wiary w to, że kłamstwo może być lepsze od prawdy.

Policy of Truth jest jedną z najbardziej znanych kompozycji z płyty Violator. Kawałek promował wydawnictwo jako trzeci oficjalny singiel.

To jedna z moich ulubionych piosenek, jakie kiedykolwiek nagraliśmy. Naprawdę podobają mi się słowa i cała koncepcja kłamania, żeby zachować pozory – z zamysłem, że może to i lepiej. Po prostu bardzo podoba mi się cała tematyka tego utworu - stwierdził Martin Gore.

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