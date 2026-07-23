Kultowy album Metalliki według sztucznej inteligencji! ChatGPT na nowo napisał “Ride the Lightning”

Sztuczna inteligencja coraz bardziej wkracza do ludzkiego życia. Rekordy popularności bije obecnie program ChatGPT. Jego działanie polega na dawaniu odpowiedzi na stawiane pytania, przy wykorzystaniu modelu języka GPT-3, przez co wypowiedzi te mają przypominać ludzką mowę. ChatGPT został uruchomiony pod koniec listopada 2022 roku i bardzo szybko zwrócił uwagę całego świata - w ciągu zaledwie pięciu dni program ten zyskał milion użytkowników.

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ChatGPT napisał nowy tekst do "Ride the Lightning"

Program można tak naprawdę poprosić o wszystko - napisanie wiersza na jakiś temat, streszczenie filmu czy serialu, wyjaśnienie danego zjawiska i wiele innych. ChatGPT postanowił przetestować pewien fan Metalliki. Poprosił on system, by ten napisał alternatywny tekst do klasycznego utworu Ride the Lightning. Co ciekawe (a może przerażające), nowe słowa śpiewa głos, przypominający samego Jamesa Hetfielda, co udowadnia, że Chatbot jest w stanie wykorzystywać także rodzaj technologii, zezwalający na podrabianie czyjegoś głosu.

Czym różni się alternatywny tekst od oryginału? Po pierwsze słychać w nim frazę tytułową, choć w wersji z 1984 roku nie pada ona ani razu. W serwisie Reddit znaleźć można 30-sekundowy fragment z zupełnie nową wersją Ride the Lightning. Lepsze od oryginału?

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