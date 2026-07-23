Slash to jeden z najlepszych gitarzystów wszech czasów! Te riffy dowodzą tego najlepiej!

Wydaje się nam, że na spokojnie moglibyśmy się założyć o prawdziwość stwierdzenia, że chyba nie ma na świecie osoby, która nie kojarzyłaby kogoś o pseudonimie Slash. Urodzony 23 lipca 1965 roku jako Saul Hudson muzyk wyróżnia się z tłumu z co najmniej kilku powodów: długie, kręcone włosy, dzięki którym zyskał sobie przydomek "kudłaty" oraz charakterystyczny cylinder - i dla wielu i wiele wszystko jest już jasne. Zagłębiając się jednak w temat nieco bardziej, dostajemy osobę jednego z najważniejszych, najbardziej wpływowych, wyróżniających się pod kątem swojej gry gitarzystów nie tylko współcześnie, ale zdaje się, że śmiało już można stwierdzić, że wszech czasów w ogóle.

Pierwsze poważne kroki na lokalnych scenach Los Angeles Slash stawiał w zespole Road Crew, w którym to grał ze swoim przyjacielem z dzieciństwa, Stevenem Adlerem oraz w którym poznał basistę Duffa McKagana. Kolejno ścieżki Hudsona przecięły się także z gitarzystą rytmicznym Izzym Stradlinem oraz wokalistą Axlem Rose. W taki oto sposób powstał ten najsłynniejszy, oryginalny skład jednego z najważniejszych zespołów w historii rocka - Guns N' Roses.

Slash skomentował słynną plotkę! Oto, jak naprawdę powstał riff do "Sweet Child O' Mine"

Oto riffy, które dał świat Slash!

Slash z Gunsów odszedł w 1996 roku, by do składu powrócić dokładnie dwadzieścia lat później. Muzyk wciąż gra u boku macierzystej formacji, bardzo dobrze jest jednak znany słuchaczom i słuchaczkom również z innych projektów. Już w 1994 roku powstała formacja Slash's Snakepit, a w lata 2000. muzyk wszedł jako członek składu Velvet Revolver. W 2010 roku gitarzysta zadebiutował jako artysta solowy, a już dwa lata później światło dzienne ujrzał pierwszy efekt jego współpracy z Mylesem Kennedym i The Conspirators.

Slash bez żadnych wątpliwości należy do grona najbardziej rozpoznawalnych gitarzystów - czy na pewno wiesz, które riffy wyszły spod jego palców? W galerii na otwarciu znajdziesz nasz wybór sześciu tych najsłynniejszych!

Oto utwory, w których Slash pojawia się w roli gościa:

11